ua en ru
Пт, 01 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Поощряют убийства украинцев: в ОП резко отреагировали на нытье из-за ударов по России

Четверг 31 августа 2023 13:04
UA EN RU
Поощряют убийства украинцев: в ОП резко отреагировали на нытье из-за ударов по России Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Отдельные международные организации называют эскалацией удары по территории России. Впрочем, единственная деэскалация возможна только после того, как страна-террорист выведет свои войска.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

"Интеллектуалам" из определенных международных организаций, которые до сих пор не понимают природы войны и продолжают настаивать на том, что неопознанные беспилотники над Россией - это эскалация, давно пора понять очевидное... Реальная деэскалация возможна только после вывода российских войск с суверенной территории другого государства, восстановления действия международного права и уставных принципов ваших собственных организаций, и, наконец, обязательного поражения России", - пишет Подоляк.

Как отметил советник главы Офиса президента, нытье о якобы "эскалации" из-за ударов по России, является бутафорией и безоговорочной поддержкой агрессии со стороны страны-террориста. Слова о "никаких беспилотников на территории России" являются поощрением к массовым убийствам украинцев.

"Пожалуйста, не разрушайте свои "международные репутации" окончательно. Начните думать...", - добавил Михаил Подоляк.

"Хлопок" в России

В последние месяцы взрывы в России становятся все более привычным явлением. К примеру, в ночь на 30 августа стало известно об ударах БпЛА по шести областям страны-террориста, в том числе и Псковской.

Как рассказывал представитель Главного управления разведки МО Андрей Юсов, во время атаки на Псков были уничтожены четыре Ил-76, которыми перевозят военных, технику и боеприпасы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Тарифы, пенсии, сокращение выплат и праздничные даты: что изменится с 1 сентября
Тарифы, пенсии, сокращение выплат и праздничные даты: что изменится с 1 сентября
DAILY
Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны