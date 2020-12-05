ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Занижені тарифи на електроенергію для населення руйнують економіку, - експерт

Автор: РБК-Україна

Уряд повинен якомога швидше ліквідувати перехресне субсидіювання на ринку електроенергії і привести тарифи для побутових споживачів до адекватного ринкового рівня.

Про це заявив економіст Борис Кушнірук в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Очевидно, що ми затягнули з тим, щоби почати вирівнювати тарифи по електроенергії для населення стосовно промисловості. Фактично ми продовжуємо дуже сумну практику, яка тягнеться ще з радянських часів, так званого перехресного субсидування, коли шляхом завищених цін для промисловості ми дотуємо, зберігаємо занижені ціни для населення. І зрозуміло, що це тривати без кінця не може", - зазначив Кушнірук.

Він наголосив, що для населення тарифи на електроенергію в Україні наразі найнижчі не лише серед країн ЄС, але й сусідніх Росії, Молдові та Білорусі.

Популярні новини

Однак низькі тарифи для населення по суті компенсуються високими тарифами для промислових споживачів, що негативно впливає на економіку і конкурентоздатність українських виробників.

"Враховуючи, що нам потрібно шляхом чогось тримати якщо не баланс, то щось, що б нагадувало баланс між витратами й доходами від продажу електроенергії, нам доводиться піднімати тарифи для промисловості. Ну хтось же має заплатити. Зараз за це платить промисловість", - додав економіст.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 г. Вони складають 0,9 грн /кВт.год на перші 100 кВт.год і 1,68 грн / кВт.год на інший обсяг місячного споживання, що в більш як чотири рази менше ніж середній тариф в Європі.

За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриватиме витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів.

Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн.

Ліквідацію перехресного субсидіювання на ринку електроенергії підтримав Секретаріат Енергетичного співтовариства та Європейська комісія. Експерти зазначили, що від рішення по тарифах залежить подальша фінансова підтримка України від МВФ.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Електроенергіятарифиекономіка