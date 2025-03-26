Слишком часто ездит в Москву: одного европейского чиновника уже начали подозревать

Будучи главным посланником премьер-министра Виктора Орбана на протяжении последних 11 лет и бывшим пресс-секретарем, 46-летний Сийярто стал лицом пророссийской политики Венгрии. Это привело к частым столкновениям страны с другими странами Европейского Союза.

Он был в России по крайней мере 13 раз с начала войны более трех лет назад. Частота визитов вызвала недоумение у некоторых европейских правительственных чиновников, которые говорили на условиях анонимности и ставили под сомнение их цель.

Даже министры иностранных дел некоторых ближайших союзников Москвы не ездят в Россию с такой регулярностью, а западные союзники разорвали связи или резко сократили контакты.

"В центре внимания наших переговоров в Москве сегодня находятся мир, безопасность поставок энергоносителей и расширение экономического сотрудничества", - написал Сийярто в своем Facebook 26 марта перед посадкой в самолет в российскую столицу.

Новый визит в Москву

Правительство России заявило, что Сийярто встречается с заместителем премьер-министра России Александром Новаком. Министра сопровождает в поездке Жолт Хернади, генеральный директор венгерской нефтяной компании MOL, показала фотография, размещенная в его социальных сетях.

Визит сторонника Орбана состоялся через несколько часов после того, как США заявили, что Россия и Украина договорились о прекращении огня в Черном море, хотя Кремль и заявил, что его участие будет зависеть от ряда предварительных условий, включая смягчение санкций.

Орбан сопротивлялся помощи Украине и призывал к отмене санкций против России. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом только придало ему смелости и вбило еще больший клин в ЕС.

На втором саммите подряд, состоявшемся в начале этого месяца в Брюсселе, европейские лидеры смирились с тем, что не смогут двигаться дальше без обещания Будапешта поддержать Украину после того, как попытки склонить на свою сторону Орбана и добиться соглашения всех 27 государств провалились.

Прокремлевская политика Венгрии

Сийярто стал лицом пророссийской и все более антизападной политики Орбана. Он наслаждается тем, что раздражает других министров иностранных дел, критикуя "экстремально провоенную" позицию ЕС и поставки оружия, чтобы помочь Украине отразить вторжение России.

После встречи 17 марта в Брюсселе Сийярто обвинил своих немецких и австрийских коллег в "объединении" против него за критику ситуации в Украине с этническим венгерским меньшинством. Эту давнюю претензию Будапешта венгерское правительство использует как предлог для сближения с Россией.

Сийярто, который также является министром торговли Венгрии, был ответственным лицом за привлечение иностранных инвестиций в Венгрию, в том числе из США и Германии, а также из России и Южной Кореи.

Благодаря его усилиям Венгрия стала ключевым центром в Европе по производству электромобилей, привлекая ряд азиатских производителей аккумуляторов, китайскую компанию BYD, а также немецких производителей автомобилей премиум-класса.