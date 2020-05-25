Заступника секретаря РНБО звинуватили у блокуванні імпорту медвиробів з Європи

Заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) підозрюють у спробі заблокувати дію в Україні сертифікатів відповідності європейських виробників медичних виробів.

Про це йдеться в розслідуванні Delo.ua, передає РБК-Україна.

Згідно з опублікованими документами, на вимогу РНБО під приводом боротьби з COVID-19 Держлікслужба збирає з органів оцінки відповідності інформацію про сертифікати відповідності на медичні вироби.

Як стверджує видання, інформацію збирають вибірково - тільки про тих, які видані європейським виробникам без дублювання українською стороною аудиту їх заводів (шляхом визнання європейських оцінок). Зазначається, що така продукція на українському ринку продається дешевше.

Зокрема, мова йде про сертифікати на медвироби "без виїзду на виробництво". Такі сертифікати оформляються в рамках визнання результатів оцінки відповідності.

Курирує в РНБО медичний напрям чиновник часів Віктора Януковича - заступник секретаря Олексій Соловйов, якого призначили на цю посаду в лютому 2020 року.

До 2014 року Соловйов був головою Держлікслужби. Його також пов'язують з екс-міністром охорони здоров'я Раїсою Богатирьовою та Олексієм Азаровим (сином екс-прем'єра Миколи Азарова). У парламенті минулого скликання був помічником народного депутата від "Оппоблока" Тетяни Бахтеєвої.

За даними журналістів, Соловйов може бути пов'язаний з приватними фірмами, які працюють на ринку по видачі сертифікатів відповідності медвиробів: ТОВ "Укрмедсерт" та ТОВ "Український центр медичної сертифікації та прогнозування" ("УЦМСП"). Ці фірми також пов'язані з екс-чиновниками Держлікслужби - Інною Демченко та Іваном Бавикіним. Демченко до 2014 року була заступником Соловйова.

Згідно з розслідуванням, "Укрмедсерт" і "УЦМСП" заснували Асоціацію органів з оцінки відповідності медичних виробів, яку очолює Іван Бавикін. Згідно з опублікованими документами, Асоціація лобіює в держорганах заборону на проведення оцінки відповідності медвиробів Техрегламентів шляхом визнання (без виїзду на виробництво).

Нагадаємо, раніше про інтерес Соловйова та Демченко в цій сфері заявляла народний депутат Олександра Устінова, яка також звинуватили його заступника Інну Демченко у створенні фіктивної компанії на ринку медвиробів.