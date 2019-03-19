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Заступник голови Бундестагу вимагає вислати з Німеччини посла США

Новини » Політика    19.03.2019 - 14:57
Заступник голови Бундестагу вимагає вислати з Німеччини посла США
Фото: Вольфганг Кубикки (flickr com fdp-bundestagsfraktion)

Заступник голови Бундестагу вважає, що посол втручається в політику суверенної держави

Віце-голова німецького Бундестагу Вольфганг Кубіккі піддав жорсткій критиці посла США у ФРН Річарда Гренелла і зажадав його вислати з країни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Zeit.

За словами Кубіккі, "не можна терпіти" спроби Гренелла втрутитися в політику суверенної держави.

"Той, хто, будучи американським дипломатом, веде себе як верховний комісар окупаційної влади, повинен зрозуміти, що наша толерантність має межу", - сказав він.

Відзначимо, в середині січня 2019 року Гренелл розіслав німецьким фірмам листи, в яких попередив про можливість введення в стосунки них обмежувальних заходів з боку Вашингтона за підтримки будівництва газопроводу "Північний потік - 2". У них дипломат підкреслив, що їх участь у реалізації проекту може спричинити за собою введення санкцій.

Гренелл заявляв, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" - це політичний проект Росії, яка хоче пустити газ в обхід України і позбавити країну фінансових надходжень.

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