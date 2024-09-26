ua en ru
Чт, 26 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Заказчик" отказался платить. На Закарпатье переселенец поджег авто ВСУ и Красного Креста

Четверг 26 сентября 2024 13:32
UA EN RU
"Заказчик" отказался платить. На Закарпатье переселенец поджег авто ВСУ и Красного Креста Фото: Задержание поджигателей авто (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

На Закарпатье СБУ и Нацполиция задержали приспешника российских спецслужб, который поджег автомобили ВСУ и Красного Креста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным следствия, 21-летний переселенец из Винницкой области согласился на сотрудничество с российскими кураторами через Telegram в надежде на финансовое вознаграждение.

В течение суток он поджег внедорожник ВСУ и автомобиль Красного Креста. Возгорание он снял на камеру своего смартфона и отправил российскому куратору.

&quot;Заказчик&quot; отказался платить. На Закарпатье переселенец поджег авто ВСУ и Красного Креста

Скриншот с телефона поджигателя авто военных на Закарпатье (СБУ)

Однако денег поджигатель не получил. Вместо этого ему пообещали "рассчитаться" после выполнения еще нескольких поджогов.

Правоохранители задержали парня во время поджога третьего автомобиля. У него изъяли средства поджога и смартфон с доказательствами работы на россиян.

&quot;Заказчик&quot; отказался платить. На Закарпатье переселенец поджег авто ВСУ и Красного КрестаЗадержание поджигателя авто (фото – СБУ)

За это преступление задержанному предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества)
  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период)

Мужчине грозит до 10 лет заключения.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Ивано-Франковской области двух местных жителей в возрасте 15 и 18 лет, причастных к серии поджогов автомобилей, принадлежавших Силам обороны Украины. Молодым людям грозит до 8 лет лишения свободы.

Также мы рассказывали, какое наказание грозит поджигателям автомобилей военных в Киеве и Хмельницкой области, которых недавно разоблачили сотрудники СБУ и Национальной полиции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Авто для ВСУ
NEWS
"Кинжалы" в воздухе. Что за взрывы были в Киеве и почему РФ снова привлекла МиГи для ударов
"Кинжалы" в воздухе. Что за взрывы были в Киеве и почему РФ снова привлекла МиГи для ударов
DAILY
Опасная риторика? Есть ли угроза от резких заявлений Трампа о Зеленском и войне в Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Опасная риторика? Есть ли угроза от резких заявлений Трампа о Зеленском и войне в Украине