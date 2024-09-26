"Заказчик" отказался платить. На Закарпатье переселенец поджег авто ВСУ и Красного Креста

На Закарпатье СБУ и Нацполиция задержали приспешника российских спецслужб, который поджег автомобили ВСУ и Красного Креста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным следствия, 21-летний переселенец из Винницкой области согласился на сотрудничество с российскими кураторами через Telegram в надежде на финансовое вознаграждение.

В течение суток он поджег внедорожник ВСУ и автомобиль Красного Креста. Возгорание он снял на камеру своего смартфона и отправил российскому куратору.

Скриншот с телефона поджигателя авто военных на Закарпатье (СБУ)

Однако денег поджигатель не получил. Вместо этого ему пообещали "рассчитаться" после выполнения еще нескольких поджогов.

Правоохранители задержали парня во время поджога третьего автомобиля. У него изъяли средства поджога и смартфон с доказательствами работы на россиян.

Задержание поджигателя авто (фото – СБУ)

За это преступление задержанному предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества)

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период)

Мужчине грозит до 10 лет заключения.