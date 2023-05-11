Заморозков не будет. Синоптики дали прогноз погоды на завтра

Погода в Украине

Завтра по всей Украине переменная облачность. Ветер преимущественно северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Кратковременные дожди возможны только в Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской области. На остальной территории без осадков.

Температура воздуха ночью будет в среднем +2 +7 градусов, на побережье морей и на Закарпатье до +10. Днем столбики термометров покажут +15 +20 градусов.

В Карпатах ночью ожидается от 0 до +5 градусов, а днем +7 +12.

Погода в Киеве

В столице облачно с прояснениями, но дождей не прогнозируется. Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет в пределах +5 +7 градусов. Днем воздух прогреется до +18 +20 градусов.