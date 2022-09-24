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Заморозки не отступают: в каких областях и когда их ждать

Фото: погода в Украине 25 сентября будет с заморозками (pixabay.com)
Автор: Мария Кучерявец

Заморозки в Украине продолжаются. Их завтра, 25 сентября прогнозируют на западе страны и некоторых областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, ночью 25 сентября в западных, Житомирской и Винницкой областях на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода на 25 сентября

В Украине в воскресенье, 25 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков, лишь ночью на севере Левобережья, днем в Закарпатье местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Столбики термометров ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях будут колебаться от +1 до +6 градусов. На поверхности грунта заморозка 0-3°.

На остальных территориях в среднем +3 +8 ночью, а днем +12 +17 градусов, в южной части до +20.

Напомним, что сегодня дожди накроют восточные регионы нашей страны, а практически на остальных территориях ожидается сухая, но прохладная погода.

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Погода в Украине