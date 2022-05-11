Заморозки вночі, а вдень потеплішання: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 11 травня в Україні погода буде переважно сухою. Вночі в більшості регіонів заморозки, а вдень подекуди повітря прогріється до +23.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в Україні без опадів, лише в Луганській області та в Криму вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с, вдень у східних областях подекуди пориви 15-20 м/с.
Вночі крім більшості західних та південних областей, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3 градусів (І рівень небезпечності, жовтий).
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці без опадів. Вітер північно-західний, помірний. Вночі температура повітря становитиме +4 +6 градусів, вдень +17 +19. У Київській області на поверхні ґрунту заморозки.
Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні принесе нічні заморозки в найближчі кілька діб, але згодом в країну прийде сильне потепління.
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