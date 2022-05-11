RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Заморозки вночі, а вдень потеплішання: прогноз погоди на сьогодні

Фото: сьогодні вночі майже по всій країні заморозки, вдень до +23 (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 11 травня в Україні погода буде переважно сухою. Вночі в більшості регіонів заморозки, а вдень подекуди повітря прогріється до +23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні без опадів, лише в Луганській області та в Криму вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с, вдень у східних областях подекуди пориви 15-20 м/с.

Вночі крім більшості західних та південних областей, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3 градусів (І рівень небезпечності, жовтий).

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +3 +5, вдень +12 +18 градусів;
  • на заході вночі +4 +11 градусів, а вдень +7 +23;
  • у східних областях вночі +3 +5, вдень +12 +15 градусів;
  • на півдні країни вночі +7 +9 градусів, а вдень +16 +21;
  • у центральних областях вночі +3 +5, вдень +15 +18 градусів.

Погода в Києві та області

Сьогодні в столиці без опадів. Вітер північно-західний, помірний. Вночі температура повітря становитиме +4 +6 градусів, вдень +17 +19. У Київській області на поверхні ґрунту заморозки.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні принесе нічні заморозки в найближчі кілька діб, але згодом в країну прийде сильне потепління.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в Україні