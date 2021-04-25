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Заморозки та дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

Новость на русском → Неділя 25 квітня 2021 10:00
Заморозки та дощі: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: в Києві очікується дощ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Сьогодні в більшості областей України очікується дощова погода. Крім того, вночі прогнозують заморозки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода у всіх областях

На території країни вдень буде прохолодно. Температура триматиметься на позначках +8+10 градусів. У південних областях повітря подекуди прогріється до +14 градусів.

Вночі прогнозують заморозки майже на всій території країни, крім південних областей. Позначки термометрів опустяться до -1-3 градусів.

Крім того, у північних, центральних та західних областях очікуються дощі протягом дня.

Заморозки та дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода у Києві

У Києві сьогодні також очікуються опади у вигляді дощу. Температура повітря вдень становитиме +7+9 градусів, а вночі опуститься до -2 градусів.

Заморозки та дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

Нагадаємо, киян попередили про сильні нічні заморозки найближчими днями.

Також прогнозують, що погода в Україні почне змінюватися з приходом потепління починаючи з наступної середи.

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