Заморозка активів, заборона на фінансування і польоти: Британія посилює санкції проти Росії

Про які додаткові заходи йдеться:

заморозка активів всіх великих банків Росії, в тому числі і "ВТБ" , чиї активи становлять 154 млрд стерлінгів;

заборона на залучення російськими компаніями фінансування на ринках Британії;

санкції проти фізичних, а також юридичних осіб, у тому числі і їх дочірніх компаній, включаючи найбільшу російську оборонну компанію "Ростех";

найближчим часом заборонити авіакомпанії агресора "Аерофлот" приземлятися на території Великобританії;

призупинити використання ліцензії на експорт до Росії, наприклад, електричних компонентів або ж частин військових вантажівок;

протягом декількох днів заборонити спектр високотехнологічного експорту в Росію;

розглянути можливість введення законодавства стосовно обмеження суми депозитів для російських громадян у банківських рахунках Британії;

закрити доступ Росії до платіжної системи SWFIT;

поширити цей спектр заходів на Білорусь через її роль у вторгненні на територію України;

розглянути можливість внесення законопроєкту про економічні злочини, які дозволяти вживати заходи проти росіян, які збирають кошти в Британії.

"Ці повноваження дозволять нам повністю виключити російські банки з фінансової системи Великобританії... позбавивши їх доступу до стерлінга і клірингу платежів через Великобританію", - зазначив Джонсон.

Більш того, прем'єр-міністр Британії заявив, що Сполучені Штати Америки сьогодні вживають аналогічних заходів.

"Для успіху всіх цих заходів життєво важливо, щоб у нас була єдність наших партнерів, єдність G7 та інших форумів", - зазначив Джонсон.

Джонсон додав, що Британія продовжить витісняти Росію зі світової економіки "день за днем і тиждень за тижнем".