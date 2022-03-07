ru ua
Пн, 07 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Замок Ніджьо в Кіото підсвітили кольорами українського прапора

Новость на русском →
Понеділок 07 березня 2022 05:59
Замок Ніджьо в Кіото підсвітили кольорами українського прапора Замок Нидзе (Фото: japantoday.com)
Автор: Константин Широкун

Замок Ніджьо в Кіото підсвітили кольорами українського прапора. Таким способом місто-побратим Києва вирішив підтримати українську столицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на JapanToday.

Кіото, місто-побратим Києва, висвітлив об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, замок Ніджьо, синьо-жовтими кольорами українського прапора. Освітлення включатиметься щодня до 15 березня, від заходу сонця до 22:00 на знак солідарності з Україною.

Побудований в 1603 році, замок Ніджьо є колишньою кіотською резиденцією Токугави Іеясу, першого сьогуна періоду Едо. Як один з кращих збережених зразків замкової палацової архітектури Японії феодальної епохи, він був внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в 1994 році.

Війна Росії проти України триває 11 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати