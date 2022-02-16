СБУ повідомила про підозру "замгенпрокурора" з ОРЛО. Вона переслідувала українців

СБУ викрила так звану "заступника генпрокурора ЛНР" в масовій фабрикації справ проти жителів окупованих територій. Питання про оголошення її у всеукраїнський розшук - вирішується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт СБУ.
В ході слідчо-оперативних заходів СБУ задокументувала факти протиправної діяльності так званої "заступника генпрокурора ЛНР"
За даними слідства, підозрювана - колишня співробітниця Луганської прокуратури, яка в 2014 році приєдналася до бойовиків. За 8 років вона стала "заступником генпрокурора". На цій посаді вона контролювала своїх підлеглих у переслідуваннях громадян ОРДЛО з вигаданих приводів за їх проукраїнську позицію.
На підставі зібраних матеріалів слідчі СБУ заочно повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні злочину передбаченого ст. 2 ч. 110 Кримінального кодексу України. До неї буде застосована процедура спеціального досудового розслідування та спеціального судового розгляду, тобто судити її будуть заочно.
Нагадаємо, що українська прокуратура заочно оголосила підозру "заступнику міністра ДНР".