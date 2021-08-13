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Заступник мера Миколаєва обрали запобіжний захід, - прокуратура

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Україна, П'ятниця 13 серпня 2021 01:15
Заступник мера Миколаєва обрали запобіжний захід, - прокуратура Фото: заступник мера Миколаєва може вийти під заставу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику мера Миколаївської міськради, підозрюваному у розкраданні майже 27 млн гривень. Його візьмуть під варту з правом внесення застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Зазначається, що рішення було прийнято 12 серпня за клопотанням детективів НАБУ і погоджено з прокурором САП.

"Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику мера Миколаївської міськради, одному з підозрюваних у заволодінні 26,8 млн гривень бюджетних коштів при виконанні робіт з реконструкції Соборної площі в Одесі", - йдеться в повідомленні.

Суд застосував до чиновника запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативним внесенням застави у розмірі 3,5 млн гривень.

При тому в прокуратурі згадали, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинною у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, поки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, що заступника мера Миколаєва Сергія Коренева звільнили з-під варти.

Також повідомлялося про те, що НАБУ підозрює в корупції чиновників Миколаївської міськради. Серед них - заступник Миколаївського міського голови, якого затримали на кордоні з Угорщиною, коли він намагався втекти.

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