В замке Дракулы в Трансильвании открыли центр COVID-вакцинации
В румынском замке Бран, известном как замок Дракулы, устроили центр вакцинации против коронавируса. Те, кто получил прививки там, получают "диплом вакцинированного в замке Бран".
Об этом сообщили на официальной странице замка в Facebook.
Вакцинация проводится препаратами производства компании Pfizer и BoiNTech.
Доступ в центр вакцинации не предусматривает возможность посетить замок Дракулы. В то же время люди смогут бесплатно пойти на выставку средневековых инструментов пыток.
Такая инициатива является частью мер правительства, чтобы поощрить румын вакцинироваться.
"Идея заключалась в том, чтобы показать, как людям делали прививки 500-600 лет назад в Европе", - заявил директор по вопросам маркетинга замка Александру Приску, передает Reuters.
В правительстве страны планируют вакцинировать 10 миллионов человек к сентябрю. В то же время почти половина румын не привержены прививкам.
Напомним, в Израиле выяснили, насколько эффективна вакцина Pfizer от коронавируса. Это сделали в результате исследования.
Кроме того, Европейский союз отказывается от закупки вакцины AstraZeneca от коронавируса. В частности, не будет обновлять контракт на ее поставку во второй половине этого года.