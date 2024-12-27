На заметку беженцам. Какие вещи и товары запрещено ввозить в Украину из-за границы

Что нельзя ввозить в Украину

В Украину нельзя ввозить продукцию с ГМО, пестициды и агрохимикаты, которые не зарегистрированы у нас. При пересечении границы на транспортных средствах, они должны соответствовать экологическим нормам Евро (по меньшей мере стандарта "Евро-2"). При этом может быть полный бак горючего и 20 литров в канистре. Вместе с тем запрещено перевозить этилированный бензин и свинцовые добавки к нему.

Также через границу не разрешено перевозить электроудочки, моносетки для рыбалки и охотничьи капканы, которые запрещены законом.

Под запретом товары, произведенные в РФ, а также издательская продукция из России, Беларуси или оккупированных территорий.

Без специальных разрешений нельзя ввозить объекты животного и растительного мира, находящиеся под угрозой исчезновения, а также изделия из них. В частности, осетровые рыбы, атлантические и патагонский клыкачи.

Через границу нельзя перевозить оружие и боеприпасы, наркотические и психотропные препараты, ядовитые вещества сильного действия, а также радиоактивные и взрывчатые вещества.

Под запретом также печатные материалы, отснятые пленки, фотографии, видеозаписи и другие материалы, которые содержат пропаганду войны, расизма, расовой дискриминации и геноцида, или направлены на подрыв территориальной целостности Украины.

Не разрешено ввозить товары, которые нарушают права интеллектуальной собственности и культурные ценности, находящиеся в розыске.

При пересечении границы следует соблюсти таможенные правила (фото: Getty Images)

На какие товары и вещи действуют ограничения

В Украину разрешено ввозить товары (кроме подакцизных), суммарная стоимость которых не превышает эквивалент 500 евро и суммарный вес их не более 50 кг (при наземном пересечении границы), а также наличную валюту в эквиваленте до 10 тысяч евро (если больше - надо письменно декларировать на таможне).

Какие товары и сколько можно ввозить без налогообложения:

вещи для личного пользования (одежда, обувь, средства гигиены и т.д.)

фотоаппарат, видеокамера - по 1 штуке

смартфоны и ноутбуки - не более 2 штук

индивидуальные изделия медицинского назначения (кресло колесное и т.д.) - 1 штука

спортивное снаряжение из расчета на одного человека

лекарства для личного пользования не более 5 упаковок (если они не содержат наркотических веществ)

продукты без ГМО на сумму не более 200 евро на одного человека (не более 2 кг каждого наименования)

200 сигарет или 50 сигар, или 250 граммов табака, или комбинацию этих изделий общим весом, не превышающим 250 граммов

5 литров пива, 2 литра вина, 1 литр крепких напитков (с содержанием спирта более 22%)

Домашних животных можно перевозить только с ветеринарными паспортами, в которых сказана информация о вакцинации от базовых болезней.

Что будет, если нарушить таможенные правила

При незначительных нарушениях таможенных правил человеку могут выдать предупреждение о недопустимости таких действий в будущем. Также могут назначить штраф, наказанию подлежат лица от 16 лет. При чем привлечение к ответственности за нарушение таможенных правил не освобождает указанных лиц от обязанности уплаты пошлин и других налогов и сборов.

Недекларирование валюты больше 10 тысяч евро влечет за собой наложение штрафа в размере 20% суммы, согласно официальному курсу Национального банка Украины на день совершения нарушения таможенных правил. А если человек не задекларирует товары, которые перевозит через границу, то наложат штраф в размере 30% стоимости этих товаров.

За товар коммерческого назначения, который скрыли от таможенного контроля, могут оштрафовать на 100% стоимости или даже конфисковать его.