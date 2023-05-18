Вместо отмененной поездки Байдена. США анонсировали новый саммит в Тихоокеанском регионе

Политические аналитики говорят, что отмена Байденом короткого визита в Порт-Морсби, который ранее был запланирован на следующий понедельник после саммита G7 в Японии, нанесла удар по авторитету США в тихоокеанском островном регионе, где Вашингтон соревнуется с Китаем за влияние.

"В течение этого календарного года вы увидите, как президент созовет лидеров тихоокеанских островов на крупный саммит, и это будет второй раз за 12 месяцев", - заявил советник президента США по безопасности Джейк Салливан.

По его словам, саммит еще не имеет конкретных дат, но его подготовка уже началась. Визит Байдена в Порт-Морсби был бы первым для действующего президента США, и островное государство объявило государственный праздник в его честь. В ходе визита президент США должен был встретиться с лидерами 18 тихоокеанских островов.

"Они явно разочарованы тем, что президент не будет первым президентом Соединенных Штатов, который поедет в Папуа-Новую Гвинею. Но они также помнят тот факт, что этот президент сделал больше с точки зрения своего личного участия в делах Тихоокеанских островов, чем любой предыдущий президент", - сказал Салливан.