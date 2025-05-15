Вместо штрафов после атак газодобывающая отрасль нуждается в поддержке, - эксперт

"Не может государство во время войны важные, стратегические предприятия штрафовать, вместо того, чтобы им помочь быстрее встать на ноги после обстрелов", - подчеркнула Оринчак.

По ее словам, модернизация инфраструктуры требует значительных инвестиций - как из государственного бюджета в случае государственных предприятий, так и со стороны частных компаний.

Оринчак отметила, что именно частные инвесторы, которые не зависят от государственной поддержки, больше всего заинтересованы в скорейшем запуске новой инфраструктуры.

"Если мы говорим о частном инвесторе, поверьте, он будет очень сильно заинтересован как можно скорее сделать эту газотранспортную систему и поставлять действительно этот качественный газ", - отметила она.

Оринчак добавила, что подход к оценке качества газа в нынешних условиях должен быть гибким, чтобы избежать коррупционного замкнутого круга и поддержать стратегически важную отрасль.

Напомним, народный депутат Украины Виктория Гриб отмечала, что действующая система штрафов за отклонение от стандартов качества газа создает существенные барьеры для развития газодобычи в Украине. По ее словам, в военных условиях такие финансовые санкции становятся непропорциональным бременем для компаний, которые могли бы увеличить добычу и уменьшить зависимость страны от импорта.