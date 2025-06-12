Вместо Шария и Медведчука. Кто является пророссийскими лидерами в Украине, - исследование

В Украине до сих пор остались граждане, которые являются так называемой частью пророссийского сектора украинского общества. Исследователи также определили его потенциальных лидеров.

По мнению авторов исследования, несмотря на то, что их количество по сравнению с довоенным временем значительно сократилось, они еще составляют значительную электоральную группу, которую Кремль может попытаться использовать на выборах для реализации "Грузинского сценария" - восстановлении политических позиций через инвестиции в экономику, доминирование в информационном пространстве и распространение нарративов, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине.

"Мы точно можем говорить, что россияне будут пытаться создать пророссийскую партию (точнее - партии, потому что представить себе объединение всех пророссийских сил под одной политической крышей пока маловероятно). Сейчас только напомним, что, как минимум одна такая партия имеет шансы преодолеть проходной 5% барьер", - говорится в публикации.

Проблема лидерства в этих партиях заключается в том, что значительное количество пророссийских политиков выехали за границу и вряд ли вернутся даже после завершения полномасштабной войны (Медведчук, Мураев, Шарий).

Сейчас в Украине осталось не так много политических деятелей, которые ретранслируют пророссийские нарративы. Некоторые из них находится в СИЗО (Дубинский, Шуфрич), но некоторые до сих пор ведут активную информационную работу. Среди них - нардепы Юрий Бойко, Макс Бужанский, братья Михаил и Дмитрий Добкины.

"В отличие от Грузии, где пророссийская "Грузинская мечта" одержала последовательную победу на выборах, в Украине поддержка откровенно пророссийских сил колеблется в пределах 10-15%, что делает невозможным повторение аналогичного сценария в чистом виде. В то же время, актеры второго эшелона - медийные манипуляторы, блогеры, политические реваншисты - способны создать эффект постоянного внутреннего колебания, что подыгрывает гибридной тактике РФ", - отмечают авторы материала.

И хотя на данный момент успешная полная реализация такого сценария в Украине оценивается как маловероятная, медийщики убеждены, что попытки его воплотить могут создать постоянную внутреннюю нестабильность в стране, что будет играть в пользу реализации гибридной тактики РФ в отношении Украины.