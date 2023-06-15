Вместо российских Су-35. Индонезия приобрела 12 истребителей Mirage

Индонезия приобрела 12 истребителей Mirage 2000-5, которые ранее состояли на вооружении Катара. Сделка оценена в 792 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В заявлении министерства обороны говорится, что в январе Индонезия подписала сделку с Excalibur International, подразделением чешской оборонной компании Czechoslovak Group (CSG). Самолеты будут доставлены в Индонезию в течение ближайших 24 месяцев.

Сообщается, что Индонезия закупит девять одноместных и три двухместных самолета. Согласно сайту производителя Dassault Aviation, впервые модель была выпущена в 1967 году. В Минобороны страны отказались сообщать возраст самолетов. Согласно контракту, в стоимость машин входит трехлетнее сервисное обслуживание и программа обучения пилотов.

"Индонезии нужны истребители, которые можно было бы быстро доставить, чтобы компенсировать снижение боевой готовности флота ВВС Индонезии", - заявил представитель министерства обороны Эдвин Адриан Суманта.

Страна давно стремится обновить свои ВВС, на вооружении которых состоят американские самолеты F-16, а также российские Су-27 и Су-30.

Планам по замене самолетов F-5 Tiger на Су-35 помешали санкции США в отношении России. Ранее Индонезия объявила о намерении закупить у России 11 самолетов Су-35. В феврале страна заключила сделку по приобретению 42 истребителей Rafale на сумму 8,1 млрд долларов. Запланированная закупка истребителей F-15 также находится на стадии одобрения правительства.

Сообщения о передаче истребителей Mirage 2000 Украине

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что украинские пилоты якобы проходят обучение на Mirage 2000 во Франции. Позже спикер Воздушных сил Юрий Игнат опроверг такие данные.

Также вскоре министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, почему истребители Mirage 2000 не соответствуют нескольким важным характеристикам, которые Украина считает приоритетными.