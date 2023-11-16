Вместо лимузинов: любимые машины президентов США

Чтобы президенту США лично сесть за руль автомобиля и выехать на дорогу, нужно особое разрешение службы безопасности. Но как бы то ни было, у американских лидеров всегда были собственные автомобильные предпочтения и гараж, в котором томились от бездействия частные машины. Какие же?
В материале РБК-Украина читайте о любимых автомобилях американских президентов.
В ходе подготовки публикации были использованы материалы портала Whitehouse Нistory и Home Of Franklin Roosevelt National Park.
Личный автомобиль, выбранный по вкусу владельца, может многое сказать о его характере. Если говорить о президентах США, то все они, естественно, демонстрируют вполне патриотические предпочтения: имеют в семейном автопарке характерные американские пикапы, позируют у ковбойских "Джипов" и длинных седанов. Но мы попытались выбрать нетипичные и наиболее интересные машины президентов – как после обременения высоким титулом, так и в их допрезидентской жизни.
Двадцать восьмой президент США не был первым, кто пересадил Белый дом с коней на авто. Но он был первым истовым президентом-автофаном, потому что укомплектовал президентский гараж сугубо автомобилями, отправив в отставку паро- и электромобиль, оставшиеся от предшественника (тоже, судя по всему, к технике неравнодушного). Сегодня забытая марка Pierce Arrow была в начале ХХ ст. одной из самых уважаемых в Америке. Pierce-Arrow Model 51 имел 48-сильную алюминиевую рядную "шестерку" и набирал целых 112 км/ч. Машины так понравились, что президент по завершении своей каденции выкупил один служебный Pierce Arrow у государства. Бухгалтеры, учитывая трехлетнюю амортизацию, назвали остаточную стоимость: 3 тысячи долларов. Машина служила Вильсону вплоть до того, как он покинул этот мир.
В официальном автопарке одного из самых популярных американских лидеров – Франклина Рузвельта (1933 – 1945 гг., четыре президентских срока!) содержались машины топовых брендов: Packard, Lincoln, Cadillac. Но частные машины Франклина были самыми демократичными: пара простеньких кабриолетов, Ford Phaeton 1936 и Ford Convertible Coupe 1938-го. При этом оба конвертайбла имели ручное управление, установленное частным механиком: ведь президент, приведший свою страну к победе во Второй Мировой, из-за болезни не мог сам ходить и нажимать педали. После того как в 1945 году Франклин Рузвельт почил, его жена Элеонора пользовалась машиной еще полтора года, а затем подарила ее Президентской библиотеке. Сегодня этот "Форд" можно увидеть в музее, с пробегом на одометре 19143 мили.
Именно Линдон Б. Джонсон стал последним президентом, который мог самостоятельно водить машину по дорогам общего пользования. Но этого ему было мало, потому что у него был автомобиль-амфибия Amphicar 770. Машина хоть и серийная (построено 3800 экземпляров), но можно сказать, уникальная. Ибо, во-первых, снаружи была как обычная сухопутная машина, имея даже обычную дверь, а во-вторых, могла нырять с берега в воду без всякой подготовки. О президенте Джонсоне рассказывают, будто он любил пугать гостей своего ранчо в Техасе, имитируя отказ тормозов и направляя машину прямо в озеро. Где она "чудом" не тонула, а начинала плыть, да еще и быстро - до 15 км/ч. Между прочим, эта игрушка была недешевой, цена на родине в Германии составляла 12 тыс. марок – как три VW Beetle.
Рональд Рейган был американским политиком уже тридцать лет, когда его советник по безопасности, сам владелец “японца”, подогнал шефу такое японское чудо, как Subaru BRAT – легкий полноприводный пикапчик для активного отдыха. Владение им было рискованным делом, ведь именно на рубеже 1970-1980-х годов Америка поняла всю опасность нашествия японского автопрома на ее рынок и начала активное сопротивление этому. Но кандидат в президенты США Рональд Рейган с японской машиной нигде не светился, тем более что она была приписана в глубинке – на его огромном ранчо (279 га) в Калифорнии. По некоторым данным, компания сначала предоставила машину Рейгану в качестве тестового образца для потребительских испытаний, но она понравилась и прижилась на хозяйстве на долгие 19 лет. Со временем пикап из статуса фан-кара перешел в категорию помощников обслуживающего персонала, а затем его и вовсе продали постороннему лицу. Однако, через пять лет этот экземпляр "всплыл" на интернет-аукционе, где его выловили коллекционеры и с тех пор у Subaru BRAT все хорошо: его профессионально отреставрировали (при участии того же советника по безопасности!) и вернули на то же ранчо в теплой Калифорнии.
Да, для нас это ретроавтомобиль, но для действующего президента США Джозефа Байдена – отнюдь, потому что он катается на этом “Стингрее” еще с тех пор, когда он был с нулями на одометре. 24-летний студент-юрист получил недешевую и в те времена машинe в подарок от отца, по случаю свадьбы. Говорят, что для такого подарка отцу пришлось продать свою повседневную машину. 5,3-литровый 300-сильный V8 на четырехступенчатой "механике" - это вам не шутки, поэтому не удивительно, что со времен вице-президентства Байдена (2009 г.) он получал официальное разрешение на управление этой машиной всего лишь трижды...
Напомним, ранее РБК-Украина в своем материале рассказывало о пяти ключевых системах безопасности современного автомобиля.