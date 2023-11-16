Вместо лимузинов: любимые машины президентов США

Личный автомобиль, выбранный по вкусу владельца, может многое сказать о его характере. Если говорить о президентах США, то все они, естественно, демонстрируют вполне патриотические предпочтения: имеют в семейном автопарке характерные американские пикапы, позируют у ковбойских "Джипов" и длинных седанов. Но мы попытались выбрать нетипичные и наиболее интересные машины президентов – как после обременения высоким титулом, так и в их допрезидентской жизни.

Pierce-Arrow Model 51 1919 г.в., Вудро Вильсон (1913 – 1921 гг.)

Двадцать восьмой президент США не был первым, кто пересадил Белый дом с коней на авто. Но он был первым истовым президентом-автофаном, потому что укомплектовал президентский гараж сугубо автомобилями, отправив в отставку паро- и электромобиль, оставшиеся от предшественника (тоже, судя по всему, к технике неравнодушного). Сегодня забытая марка Pierce Arrow была в начале ХХ ст. одной из самых уважаемых в Америке. Pierce-Arrow Model 51 имел 48-сильную алюминиевую рядную "шестерку" и набирал целых 112 км/ч. Машины так понравились, что президент по завершении своей каденции выкупил один служебный Pierce Arrow у государства. Бухгалтеры, учитывая трехлетнюю амортизацию, назвали остаточную стоимость: 3 тысячи долларов. Машина служила Вильсону вплоть до того, как он покинул этот мир.

Ford Phaeton 1936 г., Франклин Д. Рузвельт (1933–1945 гг.)

В официальном автопарке одного из самых популярных американских лидеров – Франклина Рузвельта (1933 – 1945 гг., четыре президентских срока!) содержались машины топовых брендов: Packard, Lincoln, Cadillac. Но частные машины Франклина были самыми демократичными: пара простеньких кабриолетов, Ford Phaeton 1936 и Ford Convertible Coupe 1938-го. При этом оба конвертайбла имели ручное управление, установленное частным механиком: ведь президент, приведший свою страну к победе во Второй Мировой, из-за болезни не мог сам ходить и нажимать педали. После того как в 1945 году Франклин Рузвельт почил, его жена Элеонора пользовалась машиной еще полтора года, а затем подарила ее Президентской библиотеке. Сегодня этот "Форд" можно увидеть в музее, с пробегом на одометре 19143 мили.

Amphicar 770 1969 г.в., Линдон Джонсон (1963–1969 гг.)

Именно Линдон Б. Джонсон стал последним президентом, который мог самостоятельно водить машину по дорогам общего пользования. Но этого ему было мало, потому что у него был автомобиль-амфибия Amphicar 770. Машина хоть и серийная (построено 3800 экземпляров), но можно сказать, уникальная. Ибо, во-первых, снаружи была как обычная сухопутная машина, имея даже обычную дверь, а во-вторых, могла нырять с берега в воду без всякой подготовки. О президенте Джонсоне рассказывают, будто он любил пугать гостей своего ранчо в Техасе, имитируя отказ тормозов и направляя машину прямо в озеро. Где она "чудом" не тонула, а начинала плыть, да еще и быстро - до 15 км/ч. Между прочим, эта игрушка была недешевой, цена на родине в Германии составляла 12 тыс. марок – как три VW Beetle.

Subaru BRAT 1978 г.в., Рональд Рейган (1981–1989 гг.)

Рональд Рейган был американским политиком уже тридцать лет, когда его советник по безопасности, сам владелец “японца”, подогнал шефу такое японское чудо, как Subaru BRAT – легкий полноприводный пикапчик для активного отдыха. Владение им было рискованным делом, ведь именно на рубеже 1970-1980-х годов Америка поняла всю опасность нашествия японского автопрома на ее рынок и начала активное сопротивление этому. Но кандидат в президенты США Рональд Рейган с японской машиной нигде не светился, тем более что она была приписана в глубинке – на его огромном ранчо (279 га) в Калифорнии. По некоторым данным, компания сначала предоставила машину Рейгану в качестве тестового образца для потребительских испытаний, но она понравилась и прижилась на хозяйстве на долгие 19 лет. Со временем пикап из статуса фан-кара перешел в категорию помощников обслуживающего персонала, а затем его и вовсе продали постороннему лицу. Однако, через пять лет этот экземпляр "всплыл" на интернет-аукционе, где его выловили коллекционеры и с тех пор у Subaru BRAT все хорошо: его профессионально отреставрировали (при участии того же советника по безопасности!) и вернули на то же ранчо в теплой Калифорнии.

Chevrolet Corvette Stingray 1967 г.в., Джозеф Байден (с 2021 г.)

Да, для нас это ретроавтомобиль, но для действующего президента США Джозефа Байдена – отнюдь, потому что он катается на этом “Стингрее” еще с тех пор, когда он был с нулями на одометре. 24-летний студент-юрист получил недешевую и в те времена машинe в подарок от отца, по случаю свадьбы. Говорят, что для такого подарка отцу пришлось продать свою повседневную машину. 5,3-литровый 300-сильный V8 на четырехступенчатой "механике" - это вам не шутки, поэтому не удивительно, что со времен вице-президентства Байдена (2009 г.) он получал официальное разрешение на управление этой машиной всего лишь трижды...



