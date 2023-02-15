Вместо кнопок - сенсоры: Apple подала патент на iPhone с гибким дисплеем

Apple подала заявку на патент еще в апреле прошлого года. Это произошло на фоне слухов о том, что Apple работает над каким-то сложным iPad.

Согласно аннотации к патенту сенсорные датчики на устройстве могут располагаться под стеклом вдоль передней, нижней и боковых поверхностей устройства. Это указывает на то, что Apple может создать гаджет с возможностью ввода на каждом сантиметре. Пока непонятно, насколько практичным будет это решение, ведь носить чехол на таком смартфоне или планшете нельзя, а значит, с ним нужно обращаться осторожно.

Apple заявляла, что сенсорные датчики на задней панели можно использовать в игровых приложениях, что позволит не закрывать экран при исполнении действия. В патенте указывается, что боковые сенсорные датчики могут использоваться для управления камерой, ползунком громкости, яркостью и контрастностью.





Оформление патента не всегда является доказательством работы над созданием описанных в нем технологий, но хорошая новость в том, что Apple по крайней мере рассматривает возможность создания устройства с необычным форм-фактором.