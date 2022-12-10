ua ru
Сб, 10 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вместо аукциона. Германия передаст Украине более 36 тысяч одеял со складов Бундесвера

Новина українською →
Берлин, Суббота 10 декабря 2022 16:38
Вместо аукциона. Германия передаст Украине более 36 тысяч одеял со складов Бундесвера Фото: Германия передаст Украине более 36 тысяч одеял для ВСУ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Германия отправит Украине более 36 тысяч одеял, которые немецкая армия ранее намеревалась выставить на аукцион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt am Sontag.

Одеяла первоначально были переданы Vebeg GmbH, государственной доверительной компании, контролируемой Федеральным министерством финансов, для продажи на аукционе. В общей сложности 36 400 применяемых одеял из смешанной шерсти, размером два на два метра желто-оливкового цвета, упакованные в коробки, были готовы к продаже.

Депутат от Свободной демократической партии Маркус Фабер подверг критике намерение продать одеяла.

"В Украине холодно. Вместо того чтобы продавать одеяла со складов Бундесвера через Vebeg, мы должны сделать их доступными для Украины", - отметил Фабер. После его призыва армейские одеяла было решено передать ВСУ.

Ранее мы писали, что Германия обнародовала новый список вооружения, которое будет предоставлено Украине в рамках военной помощи. В него входят бронетранспортеры Dingo и самоходные артиллерийские установки RCH-155.

Также сообщалось, что Германия предоставила новый пакет помощи Вооруженным силам Украины. В него вошли семь зенитных установок Gepard.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бундесвер ВСУ
NEWS
Минус РСЗО, танки и 370 оккупантов: Генштаб назвал новые потери РФ
Минус РСЗО, танки и 370 оккупантов: Генштаб назвал новые потери РФ
DAILY
Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители
Катерина Гончарова, Виталий Носач Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители