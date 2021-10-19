Заступника голови КМДА Усова звинуватили у вимаганні хабарів з приватних перевізників

"Наші компанії зареєстровані в Києві і працюють тут у сфері пасажирських перевезень вже понад 20 років. Ми постійно оновлюємо рухомий склад. Загальна сума, витрачена на оновлення, склала близько 280 млн грн, плюс відсотки, виплачені лізинговим компаніям, які сягнули понад 55 млн грн. Наші компанії великі та системні, ми постійно вкладаємо в розвиток, інвестуємо в столичну транспортну інфраструктуру власні кошти. І от зараз в столиці один за одним розривають договори з перевізниками", - зазначив директор і співвласник ПП "АВЕН-ЄЗЕР" і ТОВ “Ярославь Авто” Сергій Пономаренко.

За словами представників перевізників, причина розривів договорів - в тому, що вони відмовилися платити корупційну "данину" чиновникам.

"Цей чиновник вирішив брати по 200 грн готівкою на день з кожного автобусу. Таким чином він кожного місяця отримував би з усіх міських перевізників понад 6,5 млн гривень хабарів! До нас з такою вимогою приходив радник Усова - Сасін Віктор Володимирович. А також - начальник Служби перевезень Савченко Віктор Вадимович. Тих, хто відмовляється - шантажують розірванням договору. Таке коїться вперше з 2014 року. Тоді почали підписувати договори на 5 років, ми цим скористалися, отримали кредити і оновили рухомий склад. Але у червні цього року Усов продавив призначення директором КП Віктора Савченко. Той запропонував перевізникам підписати додаткову угоду про мікроклімат в автобусах, яка дозволить "підвісити" кожного перевізника, погрожуючи штрафними санкціями. І все це чиновники подають як “боротьбу з маршрутчиками”. Але ми не маємо відношення до класичних "маршрутчиків" - Асоціації комерційних перевізників. Ми - окремий, системний інвестор. Насправді ж Усов просто перепилює ринок під себе. Він та його оточення і є - транспортна мафія", - підкреслив директор ТОВ "Ярославь Авто" Володимир Пономаренко.

Своєю чергою адвокат компанії-перевізника Максим Комарницький пояснив, що вони не збираються здаватися і незаконні дії столичної влади вже оскаржуються у судах.

"Листи про розрив договорів чиновники підписали заднім числом, адже раніше ми отримали рішення суду про заборону на розрив цих документів. Звісно, ми оскаржили це рішення, подавши відповідний позов до прокуратури. Ще раніше ми також подали позов через постійні позапланові перевірки наших маршрутів, якими на нас також чиниться тиск", - пояснив юрист.

Учасники заходу зазначили, що міська влада, яка прагне витіснити з ринку незгодні платити хабарі компанії з сучасними автобусами на заміну їм може запропонувати лише старі маршрутки обласних перевізників. Що загрожує транспортним колапсом в столиці.

"Міська влада в особі Усова запропонувала декільком не київським перевізникам заключити тимчасові договори на декілька місяців - тобто вони повертають транспортну сферу у ситуацію до 2014 року, коли в місті квітла корупція, а перевізники не мали змоги оновлювати автопарк! Ці іногородні перевізники переганяють старі та аварійні маршрутки з Білої Церкви та інших міст області. І далеко не факт, що цих машин вистачить. Якщо Костянтину Усову вдасться переділити ринок під себе та обкласти всіх перевізників даниною, наслідки відчують на собі всі кияни, стверджують представники ПП "Авен Езер" і ТОВ "Ярославь Авто". Адже перевізникам, які погодяться платити хабарі, доведеться збільшити вартість проїзду, щоб не збанкрутувати", - резюмував Пономаренко.