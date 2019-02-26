Заступника комбата оштрафували за 2 місяці "самоволки"

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Суд призначив штраф у розмірі 61,2 гривень

Військова прокуратура Житомирського гарнізону притягнула до відповідальності заступника командира батальйону однієї з військових частин Житомирської області, який на 2 місяці самовільно покинув військову частину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook військового прокурора Центрального регіону України Олега Сенюка.

Як повідомляється, Богунський суд Житомира призначив заступнику комбата штраф - 61 200 гривень.

"2 місяці в "самоволці" провів заступник командира батальйону однієї з військових частин Житомирщини. Це в умовах особливого періоду в країні і бойових дій на Сході. Військова прокуратура Житомирського гарнізону притягнула порушника до кримінальної відповідальності", - написав Сенюк.

РБК-Україна писало, що у Черкаській області скеровано до суду обвинувальний акт щодо військовослужбовця однієї із військових частин області, якого підозрюють у вбивстві жителя Сміли.

Нагадаємо, через вибух гранати на полігоні у Київській області, унаслідок якого травмувалися двоє військовослужбовців строкової служби, розпочато кримінальне провадження.