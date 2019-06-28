Заступником глави СБУ став посадовець часів Януковича, - розслідування

Новим заступником глави Служби безпеки України став Анатолій Калюжняк, який підпадає під закон про люстрацію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування "Слідство.Інфо".

Як повідомляється, офіційно на сайті СБУ не повідомлялося про призначення Клюжняка, але речниця відомства Олена Гітлянська підтвердила цю інформацію журналістам. Вона розповіла, що Калюжний був призначений на посаду начальника управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

Зазначається, що Калюжняк підпадає під закон про очищення влади, так як у період з 2010 по 2013 рік обіймав посаду в СБУ та отримав від Віктора Януковича генеральське звання незадовго до Революції Гідності. Після подій зими 2013-2014 рр. Калюжняк звільнився та працював помічником нардепа.

Колишня очільник департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Тетяна Козаченко також підтвердила, що Калюжняк не може займати державні посади.

"Закон визначає, що під люстрацію підпадають керівники та заступники керівників всіх самостійних підрозділів центрального апарату СБУ. Однак СБУ перекрутила закон, використавши юридичну казуїстику, сказавши, що в них немає самостійних структурних підрозділів, що вони в них називаються функціональними", - наголосила вона.

Нагадаємо, у четвер, 27 червня, президент Володимир Зеленський призначив першого заступника голови Служби безпеки України. Новим першим заступником глави СБУ, а також керівником Антитерористичного центру при СБУ став Руслан Баранецький.