Заступник Помпео провів зустрічі з членами Кабміну: що обговорили

Заступник державного секретаря США Майка Помпео Стівен Біґен провів зустрічі з членами Кабінету міністрів України. Зокрема, заступник Помпео зустрівся з главою Кабміну Денисом Шмигалем, віце-прем'єр-міністром Олексієм Резніковим та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Про це повідомляє посольство США в Україні на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Так, під час зустрічі з главою КМУ Біген запевнив, що Штати підтримують зусилля українського уряду з впровадження реформ, що зміцнюють демократичні інститути, покращують інвестиційний клімат та забезпечують можливість України реалізовувати свої євроатлантичні прагнення.

"США глибоко прихильні до зміцнення прогресу України в реформах щодо її подальшої інтеграції до Європи, в тому числі шляхом співпраці з міжнародними партнерами для зміцнення судових, регуляторних та фінансових установ", - вказано у повідомленні.

Під час зустрічі з Резніковим сторони обговорили, як безпекова та гуманітарна ситуація по обидва боки лінії розмежування впливає на українців та їхнє майбутнє.

Крім того, Біґен та Дмитро Кулеба обговорили широке коло двосторонніх та регіональних питань, включно із ситуацією у Білорусі.

Нагадаємо, 26 серпня до Києва прилетів заступник державного секретаря Сполучених Штатів Стівен Біген.

Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський у Кривому Розі зустрівся з заступником держсекретаря США.