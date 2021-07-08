RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Замінив майданчик в Криму: в Херсонській області запрацював найбільший в Україні полігон

Автор: Дмитро Левицький

У Херсонській області запрацював найбільший в Україні полігон Збройних сил, який отримав назву "Ягорлик". Цей полігон став заміною випробувального майданчика, який залишився в окупованому Росією Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Робота зі створення цього полігону почалася ще у 2018 році, зокрема, військові шукали місце, яке б задовільняло потреби та відповідало вимогам. Вже наприкінці 2019 року почалося втілення цього проекту.

"Зараз основні роботи з облаштування завершені і випробувальний полігон "Ягорлик" запрацював на повну силу. За станом оснащення це один з найсучасніших полігонів Європи. Площа становить близько 3,7 тисячі гектарів. Водночас робота з вдосконалення інфраструктури буде продовжуватися далі", - сказав генерал-лейтенант Радіон Тимошенко.

На полігоні "Ягорлик" тепер зможуть проводити випробування зброї великої дальності ураження. Також з території полігону зможуть управляти авіацією та вести протиповітряний бій сучасними технічними засобами.

"Незабаром тут відбудуться стрільби артилерійської системи "Богдана" на дальності до 40 км. Пізніше - випробувальні пуски ракетних систем після ремонту і модернізації", - розповів Тимошенко.

Читайте РБК-Україна в Google News
полигонЗбройні сили УкраїниХерсонская область