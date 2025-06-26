Заманил на "свидание с девушкой". В Киеве предатель пытался взорвать военного

В Киеве разоблачен агент Российской Федерации (РФ), который пытался взорвать украинского бойца, заманив его на "свидание с девушкой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Детали дела

Вражеский агент, как пишет СБУ, должен был совершить серию терактов в северных регионах Украины.

Одной из задач была ликвидация военного Национальной гвардии в Киеве. Для этого он заманил воина в один из столичных дворов под видом "свидания" с девушкой из "чата для знакомств". Когда военный прибыл на локацию - россияне дистанционно взорвали самодельное взрывное устройство (СВУ), которое находилось в скутере, который был припаркован рядом с "местом свидания". В результате взрыва никто не пострадал.

Фото: в Киеве предатель пытался взорвать военного (t.me/SBUkr)

Агентом РФ оказался 19-летний житель Киевской области, который искал "легкого заработка" на Telegram-каналах. После вербовки он поселился в съемной квартире и по инструкции куратора изготовил взрывчатку.

После этого приобрел скутер, установил СВП в багажнике и доставил его к месту запланированного теракта.

"После неудачного покушения агент получил новое задание: прибыть в город Прилуки в Черниговской области, поселиться в гостинице и готовиться к новым заданиям. Одним из них был поджог военного авто, а другим - подготовка нового теракта", - добавляет СБУ.

Агент РФ был задержан "по горячим следам". Во время обыска изъяты компоненты к СВП и телефон с доказательствами работы на врага.

Что грозит

Предателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт. Ему грозит 12 лет тюрьмы.