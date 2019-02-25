Замана розформував 70 військових частин у 2012-2014 роках, - Луценко

Замана особисто скоротив склад ЗСУ більше, ніж передбачалося законом

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что экс-начальник Генерального штаба Владимир Замана в течение 2012-2014 годов расформировал 70 воинских частей и соединений. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook генпрокурора.

Луценко подчеркнул, что в этот период Замана лично сократил состав Вооруженных сил Украины больше, чем предусматривалось законом.

"Во врученном подозрении говорится, что в период 2012-2014 годов он лично сократил состав ВСУ больше, чем предусматривалось законом, расформировал 70 воинских частей и соединений, в том числе - зенитные ракетные бригады и дивизионы, 19 авиационных частей, а бригаду тактической авиации свел к эскадрилье", - написал генпрокурор.

Он подчеркнул, что в эти годы произошло уничтожение военных комиссариатов, что заблокировало мобилизацию в 2014 году.

"Реформа структуры ВСУ фактически готовила аннексию Крыма и "Новороссии". Кроме этого, именно В. Замана издал директиву, которой подчинил руководителю Военно-морских сил (будущему предателю адмиралу Ильину) все части тактической группы "Крым" ВСУ, что фактически парализовало сопротивление украинских военнослужащих в мирное время российской агрессии", - добавил Луценко.

Напомним, в понедельник правоохранители задержали бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману.

Как писало РБК-Украина позже, ему вручили подозрение в совершении госизмены.

Добавим, Печерский райсуд Киева объявил перерыв в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения экс-начальнику Генштаба ВСУ до 19:00.