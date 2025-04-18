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Покушение на Юрия Макарова в Киеве: в полиции рассказали о деталях следствия

Киев, Пятница 18 апреля 2025 11:01
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Покушение на Юрия Макарова в Киеве: в полиции рассказали о деталях следствия Фото: журналист Юрий Макаров (facebook.com/yuri.makarov.7)
Автор: Наталия Гурковская

Полиция продолжает разыскивать нападавшего на журналиста и исполнительного продюсера "Общественного вещания" Юрия Макарова. Рассматриваются несколько версий.

Об этом заявила начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киеве, капитан полиции Юлия Гирдвилис, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Состояние журналиста удовлетворительное. Он находится в больнице. Расследуется уголовное производство по статье 21 (умышленное тяжкое телесное повреждение)", - рассказала она.

Сейчас, по ее словам, продолжаются следственные действия, назначен ряд экспертиз, устанавливается причастное лицо к этому нападению.

"У нас есть определенные наработки (по установлению личности нападавшего, - ред). По результатам мы будем обязательно информировать общественность относительно дальнейшего расследования и когда будут известны детали", - отметила Гирдвилис.

Она добавила, что сейчас рассматривается несколько версий покушения.

"Среди которых - личные конфликты, и нападение, связанное с профессиональной деятельностью. И также основная из версий - это российский след. Продолжаются оперативные мероприятия с целью установления и задержания нападавшего", - констатировала представитель полиции.

Покушение на Макарова в Киеве

В Киеве совершили покушение на журналиста и исполнительного продюсера "Суспільного мовлення" Юрия Макарова 16 апреля. Ему неизвестный нанес ножевое ранение.

Медики госпитализировали Макарова в тяжелом состоянии. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Правоохранители сразу начали уголовное производство по факту нападения на 69-летнего журналиста в Соломенском районе возле одного из жилых комплексов.

Как стало известно РБК-Украина из собственных источников, одной из версий нападения на Макарова является пророссийский след.

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