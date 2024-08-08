RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Роспропаганда распространяет фейк о "покушении" на Умерова

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (getty images)
Автор: РБК-Украина

Недавно россияне начали распространять информацию о якобы совершении "покушения" на министра обороны Украины Рустема Умерова. Она оказалась очередным фейком российской пропаганды.

Согласно российским фейковым сообщениям, на украинского министра было "совершено покушение с использованием взрывного устройства".

Центр противодействия дезинформации отреагировал на эти заявления российской стороны, обратившись за подтверждением в Министерство обороны. После верификации информации было установлено, что она не соответствует действительности.

Ведомство напоминает, что это далеко не первая попытка российских медиа и пропагандистских ресурсов распространить дезинформацию касательно украинских чиновников с целью подрыва доверия украинцев к государственным институтам.

Центр противодействия дезинформации призвал доверять только верифицированным источникам информации.

Напомним, Россия продолжает распространять дезинформацию о якобы подготовке Украиной "сдачи" Харьковской области.

Ранее мы сообщали, что российские пропагандисты распространяют фейк о "черных трансплантологах" в Сумской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныРустем УмеровФейки