Роспропаганда распространяет фейк о "покушении" на Умерова

Согласно российским фейковым сообщениям, на украинского министра было "совершено покушение с использованием взрывного устройства".

Центр противодействия дезинформации отреагировал на эти заявления российской стороны, обратившись за подтверждением в Министерство обороны. После верификации информации было установлено, что она не соответствует действительности.

Ведомство напоминает, что это далеко не первая попытка российских медиа и пропагандистских ресурсов распространить дезинформацию касательно украинских чиновников с целью подрыва доверия украинцев к государственным институтам.

Центр противодействия дезинформации призвал доверять только верифицированным источникам информации.