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Покушение на Фицо. В каком состоянии премьер Словакии и что известно о мотивах

Архивное фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В словацком городе Гандлова сегодня днем, 15 мая, совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Его ранили из огнестрельного оружия, а нападавшего задержала полиция.

Подробнее о состоянии главы правительства Словакии и возможных мотивах – в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались заявления чиновников Словакии, Чехии, аккаунт премьера Фицо в Facebook, издания Denník N, TV Joj и Pravda: Správy.

Содержание

С чего все началось

Как на это реагируют чиновники

Состояние Фицо и возможные мотивы

С чего все началось

Журналисты сообщали, что в городе Гандлова раздались выстрелы возле местного Дома культуры. В этом здании заседало правительство, а к народу вышел премьер Роберт Фицо.

Фото: Охрана Фицо (reuters.com)

Журналист Даниэль Вражда сообщил, что не увидел саму стрельбу, однако звуки выстрелов были громкими. Он увидел, как раненого премьера оттащили в машину его охранники. 

 

 

При этом полиция сразу же задержала предполагаемого стрелка. СМИ пишут, что речь идет о 71-летнем мужчине из Левице.

Фото: Задержание стрелка (reuters.com)

Как на это реагируют чиновники

Президент Словакии Зузана Чапутова решительно осудила жестокое и безрассудное нападение на премьер-министра. 

"Я в шоке. Я желаю Роберто Фицо много сил в этот критический момент, чтобы оправиться от нападения", - сказала она. 

Местный депутат и глава партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка заявил, что он шокирован и потрясен расстрелом премьер-министра Роберта Фицо. 

"Мы однозначно и решительно осуждаем любое насилие. Мы верим, что с премьер-министром Фицо все будет в порядке и что этот ужасный акт будет раскрыт как можно скорее", - добавил он.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что терпеть насилие нельзя и пожелал Фицо выздоровления. Также свою реакцию и слова поддержки высказали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Польши Дональд Туск, президент Сербии Александар Вучич, премьер Румынии Марчел Чолаку и премьер Нидерландов Марк Рютте.

Реакцию на случившееся высказал и президент Владимир Зеленский. Он решительно осудил акт насилия в отношении главы правительства соседнего государства-партнера. 

"Необходимо приложить все усилия для того, чтобы насилие не стало нормой ни в одной стране, форме или сфере". - написал он.

Зеленский выразил надежду на скорейшее выздоровление Фицо. 

Состояние Фицо и возможные мотивы

СМИ пишут, что Фицо был ранен в ногу и руку. Другие журналисты указывают, что его состояние очень тяжелое. Источники одного из изданий Словакии сообщают, что угрозы жизни Фицо нет. Сейчас его везут в больницу в Банска-Бистрице.

Фото: Охрана оттащила раненого Фицо в машину (скриншот)

На официальном аккаунте Фицо в Facbook сообщают, что сейчас он находится в опасном для жизни состоянии.

"Сейчас его везут на вертолете в Банска-Бистрицу, поскольку в Братиславу добираться будет слишком долго из-за необходимости срочного вмешательства. Следующие несколько часов будут решающими", - говорится в заявлении на аккаунте Фицо.

В местном парламенте ситуация стала напряженной. Чиновник Рихард Глюк вошел в зал и крикнул депутатам от оппозиции, что это "их вина" и они несут за это ответственность. Депутат Йозеф Прочко крикнул, что он государственный чиновник и нужно вести себя соответственно.

Заместитель спикера Национального совета Словакии Андрей Данко попытался обвинить в трагедии журналистов. Также президент Чапутова призвала людей прекратить распространять ненависть, ведь такая риторика может приводить к ненавистническим действиям.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Словакии произошла стрельба после заседания правительства, где пострадал премьер Роберт Фицо.

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Роберт Фицо