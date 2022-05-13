Залужний пояснив, чому Росія почала частіше використовувати радянські ракети Х-22

Зазначається, що Залужний провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Головнокомандувач поінформував, що Росія почала застосовувати більше стратегічних крилатих ракет.

"Щоденно ворог випускає від 10 до 14 крилатих ракет по обʼєктам цивільної інфраструктури. Останнім часом Росія вдається до тактики масованого використання надзвукових протикорабельних крилатих ракет типу Х-22 по зазначеним обʼєктам", - додав Залужний.

Він вважає, що Росія змінила тактику і почала менше використовувати авіацію, яка зазнає великих втрат.

Нагадаємо, що ракети Х-22 розроблялися в СРСР з 1958 року. На озброєння вони були прийняті в лютому 1971 року. Дані протикорабельні крилаті ракети мають застарілу "начинку" та можуть бути небезпечними в експлуатації через свою неточність.