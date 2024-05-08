RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Залужному и Костенко присвоено звание почетных граждан города Киева, - Кличко

Фото: Валерию Залужному и Лине Костенко присвоено звание почетных граждан города Киева (t me)
Автор: Сергей Новиков

Киевский городской совет на сегодняшнем заседании проголосовал за присвоение звания Почетный гражданин Киева бывшему Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и поэтессе Лине Костенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Сегодня столица, решением Киевсовета, выразила свое уважение и уважение и наградила званием "Почетный гражданин Киева" двух человек, являющихся настоящими моральными авторитетами для киевлян и всех украинцев, - Лину Костенко и Валерия Залужного", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что Лина Васильевна Костенко на протяжении многих лет олицетворяет несокрушимость и свободную и талантливую душу украинцев, дух свободы и смелости.

Валерий Федорович Залужный отмечен за его личные заслуги во время обороны столицы и в защите государственного суверенитета и свободы Украины, отметил Кличко.

"Был очень рад вручить награды Лине Костенко и Валерию Залужному дома у Лины Васильевны", - сообщил Кличко.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВиталий Кличко