Залужный сделал заявление о войне в Украине: акцент на технологии

На мероприятии обсуждались критические вопросы безопасности, в том числе вызовы, связанные с российской агрессией, и необходимость быть готовыми противостоять им в дальнейшем.

В своем выступлении Залужный отметил, что война, которая началась в 2022 году, "совершенно не похожа" на ту, которая велась с 2014 года.

Главной проблемой, по его словам, стали новые формы применения новейших технологий. Залужный убежден, что изобретение новых способов применения логически привело бы к изменениям в структуре армии в целом.

"…Сегодня мы уже изобрели способ сражаться и побеждать более сильные армии XXI века. Очевидно, что именно технологии должны обеспечить устойчивость украинской нации", - заявил Залужный.

В то же время, отметил он, российско-украинская война – это "еще не война будущего", это "война переходного периода".

"Но именно наша война формирует новые правила. Мы, украинцы, своей кровью и жаждой победы формируем новые модели новой войны. Войны, которая станет войной будущего", - сказал политик.

Более того, считает Залужный, технологии станут основой будущей глобальной безопасности.

Вместе с тем, он убежден, что на сегодняшний день в силу различных причин ни Украина, ни Россия не смогут самостоятельно освоить технологии в ближайшем будущем. Это значит, что единственным выходом может стать увеличение количества человеческих ресурсов.

"Сегодня, как никогда, именно в Украине находят способы выживания и создают технологии. Но по понятным причинам они не могут масштабироваться. С другой стороны, у наших партнеров есть ресурсы, но нет прикладного и практического поля для их проверки. Только вместе мы сможем эффективно использовать ресурс…" – сказал Залужный.