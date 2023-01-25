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Залужный высказался о скандале в Минобороны и вступился за Резникова

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Среда 25 января 2023 23:19
Залужный высказался о скандале в Минобороны и вступился за Резникова Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (golos.com.ua)
Автор: Сергей Новиков

Военнослужащие Вооруженных сил Украины обеспечены амуницией, формой, питанием надлежащего качества и в достаточном количестве, а любая информация о возможных проявлениях коррупции должна тщательно проверяться, получать правовую оценку и соответствующее реагирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Facebook.

"В Минобороны и ВСУ исповедуется нулевая толерантность к коррупции. Поэтому любая информация о возможных ее проявлениях должна тщательно проверяться, получать правовую оценку и соответствующее реагирование", - подчеркнул он.

Залужный также отметил, что система военного управления должна быть непоколебимой. Особенно в условиях войны.

Он подчеркнул, что "перевод ответственности или вины подчиненных на руководителей не только вредит делу, но и противоречит управленческим принципам НАТО, на которые мы стремимся перейти. Это касается и Министерства обороны, и Вооруженных сил".

Напомним, 23 января состоялось заседание комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, где присутствовало руководство Минобороны.

Поводом для вызова руководства Минобороны на заседание комитета ВР стали сообщения СМИ о якобы закупке продовольствия для военных по ценам, которые значительно выше, чем в торговых заведениях.

Алексей Резников обнародовал предложение о создании Временной следственной комиссии по проверке закупок питания для военных.

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Алексей Резников Валерий Залужный
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