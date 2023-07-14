Залужный об использовании вооружения от партнеров: Это нам решать, как убивать врага

Западные партнеры установили Украине условия использования ракет большей дальности. Однако только украинцам следует решать, как их использовать,

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post.

Он напомнил, что ракеты дальнего радиуса действия были переданы Украине при условии, если они не будут использованы для ударов по территории РФ. Потому, по словам Залужного, он использует оружие украинского производства для частых ударов через границу.

"Чтобы спасти своих людей, почему я должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на вражеской территории? Почему-то я должен думать, что мне ничего не позволено там делать. Почему? Потому что Путин применит ядерное оружие? Детей, которые погибают, это не волнует ", – сказал он.

Главнокомандующий считает, что только Украине следует решать как использовать то или иное вооружение.

"Это наша проблема, и нам решать, как убивать этого врага. На войне можно и нужно убивать на его территории. Если наши партнеры боятся использовать свое оружие, мы будем убивать из своего. Но только столько, сколько потребуется", - подчеркнул он. .

Storm Shadow/SCALP

11 июля, Макрон заявил о поставках ВСУ ракет дальнего радиуса действия. По его словам, "важно послать сигнал о поддержке Украины, о единстве НАТО". Как пишут СМИ, речь идет именно о Storm Shadow/SCALP.

Однако, по данным СМИ, Украина получит от Франции ракеты дальнего радиуса действия только в случае, если Киев пообещает не применять их против российской территории.

Следует объяснить, что Storm Shadow – британское название ракеты, а французский вариант обозначается аббревиатурой SCALP-EG.

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