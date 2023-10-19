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Залужный провел работу на Авдеевском и Купянском направлениях (видео)

Фото: Валерий Залужный (facebook com vzaluznyj)
Автор: Дмитрий Браславский

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел работу на Авдеевском и Купянском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главкома в Facebook.

Авдеевское направление

"На войне нет простых участков фронта. Есть только те, где сложнее. Сейчас - это Авдеевка. Здесь противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону и окружить город", - говорится в сообщении.

Залужный пояснил, что враг активно применяет штурмовые подразделения, бросает большое количество бронетехники, используя авиацию и артиллерию. Несмотря на все, наши воины продолжают героически отражать атаки, уничтожая живую силу и технику противника.

"С командующими и командирами бригад, выполняющих задачи на Авдеевском направлении, определили последовательность наших шагов с учетом постоянного изменения оперативной обстановки и обсудили первоочередные потребности подразделений", - добавил главком ВСУ.

Купянское направление

Также Залужный провел работу на Купянском направлении, где оккупанты продолжают наступательные действия. Наши ребята крепко держат оборону в сверхсложных условиях. 

Залужный поблагодарил каждую бригаду, всех защитников, кто в бою за Украину.

Ситуация на Авдеевском и Купянском направлениях

В последние дни российские оккупанты устроили масштабное наступление на Авдеевку, которого не было с 2014 года.

Еще вчера утром в городе было относительно тихо, но начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш утверждал - ожидается новое обострение. Ранее в материале РБК-Украина эксперты объяснили, какие цели имеют российские войска, пытаясь захватить город.

До этого командующий Восточной группировки войск генерал-полковник Александр Сырский сказал, что наступление россиян на Купянском направлении возобновилось. Оккупанты хотят окружить Купянск и выйти к реке Оскол.

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