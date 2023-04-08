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Залужный провел переговоры с французским коллегой по ситуации на фронте

Фото: Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Сергей Пышкин

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонные переговоры с начальником Генерального штаба Тьерри Бюркаром. Обсудили ситуацию на фронте.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Бюркара.

Как отметил Бюркар, разговор с Залужным получился плодотворным. Также он заверил в том, что Франция и дальше будет поддерживать Украину путем военных поставок и учений для наших воинов.

"Плодотворный телефонный разговор с моим коллегой из Украины генералом Валерием Залужным. Выслушал его анализ ситуации на фронте. Заверил его в нашей дальнейшей поддержке через путем поставок и тренировок, которые Франция предоставляет украинским Вооруженным силам", - написал начальник Генштаба Франции.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам французского дипломата, присутствовавшего на встрече лидеров Франции и Китая Эммануэля Макрона и Си Цзиньпина, последний готов позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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