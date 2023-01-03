Залужный назвал самое сложное направление фронта и где удается контрнаступать

"Тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово-Кременная, а также в направлении Лисичанска. Наиболее сложная ситуация остается на участке Соледар-Бахмут-Майорск. Там враг фактически по трупам своих пытается продвигаться вперед, но подразделения Сил обороны ценой сверхусилий сдерживают вражеское наступление", - заявил Залужный.

Он также добавил, что на Донецком направлении ВСУ удалось удержать позиции вокруг Авдеевки и продолжить контрнаступательные действия.

"Мы надежно держим оборонительные рубежи на Запорожском направлении и прилагаем усилия для защиты от вражеских обстрелов Херсона, прежде всего мирных жителей и объектов критической инфраструктуры города. Ситуация на границе с республикой Беларусь полностью контролируется", - подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.

Напомним, 31 декабря украинские военные ликвидировали более 170 российских солдат на Бахмутском направлении.

Кроме того, 2 января украинские пограничники провели два жестоких боя с оккупантами под Бахмутом и в самом городе.

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