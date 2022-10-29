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Залужный назвал четыре ключевые задачи для ВСУ

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Киев, Суббота 29 октября 2022 00:46
Залужный назвал четыре ключевые задачи для ВСУ Фото: главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный (facebook com CinCAFU)
Автор: Артур Родивилов

Оккупанты не имеют успеха на поле боя, несмотря на абсолютное огневое преимущество и увеличение количества войск. Перед ВСУ стоят четыре ключевые задачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Залужный в ходе телефонного разговора проинформировал главу объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли о следующих ключевых задачах украинской армии:

  • освободить оккупированные территории,
  • не допустить захвата врагом новых участков,
  • обеспечить прикрытие объектов критической инфраструктуры нашего государства средствами противовоздушной и противоракетной обороны,
  • продолжить формирование и подготовку резервов для ведения будущих боевых действий.

"Благодаря мужеству и профессионализму украинских солдат и офицеров наши рубежи остаются неизменными, а оборонительная операция выполняется успешно в соответствии с планом", - сказал он.

Напомним, последний раз Залужный разговаривал с Милли 25 октября. Тогда главнокомандующий заверил, что российские обвинения о планах Украины применить "грязную бомбу" являются дезинформацией, а ВСУ не имеют ни одного вида оружия массового поражения.

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Валерий Залужный
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