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Привлекал бойцов к строительству особняка. Командующему ТрО "Юг" избрана мера пресечения

Вторник 18 июня 2024 15:32
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Привлекал бойцов к строительству особняка. Командующему ТрО "Юг" избрана мера пресечения Фото: командующему ТрО "Юг" избрана мера пресечения (dbr.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Командующему сил территориальной обороны (ТрО) "Юг" избрана мера пресечения в размере 2 млн гривен залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР).

Что предшествовало

3 июня сотрудники ДБР в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ) сообщили командующему ТрО "Юг" о подозрении из-за того, что он привлекал подчиненных к строительству его же частного дома.

В общем, подчиненные строили ему дом в течение года. Более того, они также получали доплаты за якобы выполнение боевых задач на передовой.

Согласно ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий), командующему ТрО "Юг" грозит до 12 лет тюрьмы.

Мера пресечения

Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения обвиняемому в виде 2 млн гривен залога.

"Сейчас прокуратура готовит апелляцию, поскольку сторона обвинения просила суд избрать командующему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с правом внесения залога в 5 млн гривен", - добавляет ГБР.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Одесской области был разоблачен чиновник Приморского районного территориального центра комплектования (РТЦК) и социальной поддержки (СП) на многомиллионной схеме.

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ГБР
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