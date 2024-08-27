ua en ru
Вт, 27 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Зальцбург" – "Динамо": где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов

Зальцбург, Вторник 27 августа 2024 17:00
UA EN RU
"Зальцбург" – "Динамо": где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов Фото: Николай Шапаренко и "динамовцы" должны забивать минимум дважды (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" встретится с австрийским "Зальцбургом" на выезде в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Зальцбург" – "Динамо" состоится 27 августа в Австрии. Поединок примет стадион "Ред Булл Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00.

Матч вице-чемпиона Украины в цифровом вещании Т2 не будет транслироваться. Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будут показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Предматчевая студия там начнется в 21:10. Ведущим Александре Кучеренко и Владимиру Кобелькову составят компанию бывшие футболисты сборной Украины – Сергей Нагорняк и Артем Кравец. Комментировать матч будут Виталий Волочай и Александр Головко.

В первом поединке уверенную победу одержали "красные быки" (2:0). В составе австрийского гранда отличились Нене и Кьергор. Победитель противостояния окажется в основной сетке Лиги чемпионов. Неудачник же плей-офф квалификации продолжит сезон в Лиге Европы.

К слову, ранее Кабаев получил дебютный вызов в сборную Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо Megogo Лига Чемпионов
NEWS
Предельный потолок - до 140 ракет. Эксперт объяснил тактику двойного удара РФ и назвал риски
Предельный потолок - до 140 ракет. Эксперт объяснил тактику двойного удара РФ и назвал риски
DAILY
Будет ли власть в Украине блокировать Telegram и что может изменить арест Дурова
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Будет ли власть в Украине блокировать Telegram и что может изменить арест Дурова