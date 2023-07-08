"Железному генералу" 50: кто такой Валерий Залужный и что о нем известно

Хотел быть военным с детства

Валерий Залужный родом из Новоград-Волынского Житомирской области. Его родители были военными, в одном из интервью он рассказывал, что его детство прошло в гарнизонах.

С ранних лет Залужный мечтал стать военным, но не думал, что дослужится до генерала. Он окончил школу и машиностроительный техникум в Новоград-Волынском. Дальнейшее обучение проходил уже в военной сфере.

Первый Главком без службы в советской армии

Залужный получил специальное военное образование и начал службу в рядах Вооруженных сил уже в независимой Украине, в отличие от многих украинских военачальников.

В 1997 году он окончил Одесский институт Сухопутных войск. За последующие 8 лет прошел путь от командира взвода и роты до командира батальона.

Фото: Валерий Залужный - первый главнокомандующий ВСУ, который не служил в СССР (facebook.com/CinCAFU)

Второе образование получил в Национальной академии обороны. Окончил ее в 2007 году с золотой медалью за изучение применения механизированных танковых соединений.

С 2007 по 2009 был начальником штаба - первым замкомандира 24 отдельной механизированной бригады 13 армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ (Львовская область). С 2009 по 2012 командовал 51 отдельной механизированной бригадой.

В 2014 году Валерий Залужный стал лучшим выпускником оперативно-стратегического уровня подготовки Национального университета обороны Украины им. Черняховского. Был награжден переходным мечом королевы Великобритании.

У него также есть диплом магистра международных отношений Острожской академии.

Боевой офицер

Как и для всех украинских военнослужащих, война с Россией для Залужного началась в 2014 году. В июле его назначили заместителем командира сектора "С" в Донецкой области. Командовал батальоном в боях под Дебальцево.

Руководил почти всеми созданными на Донбассе воинскими формированиями. В 2018-2019 был первым заместителем командующего Объединенных Сил - начальником штаба ООС.

В военной биографии Залужного - руководство всеми оперативными командованиями Сухопутных войск ВСУ:

ОК "Восток" - начальник управления боевой подготовки - замкомандующего войсками по боевой подготовке (2015-2016);

ОК "Юг" - заместитель командующего войсками (2016-2017);

ОК "Запад" - начальник штаба - первый замкомандующего (2017-2018);

ОК "Север" - командующий войсками (2019-2021).

Фото: Валерий Залужный воюет против России с 2014 года (facebook.com/vzaluznyj)

В августе 2017 Залужный получил звание генерал-майора, однако продолжил службу на передовой. Через 4 года стал генерал-лейтенантом, а 4 марта 2022 указом президента ему было присвоено звание генерала ВСУ (высшее воинское звание).

С 27 июля 2021 года Валерий Залужный - главнокомандующий Вооруженных сил Украины.

Реформатор

После назначения главнокомандующим ВСУ Валерий Залужный назвал своей целью трансформацию украинских вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО. А одним из главных приоритетов в этом - изменение отношения к подчиненным.

"Изменения должны произойти, прежде всего, в мировоззрении и отношении к людям. Я хотел бы, чтобы вы повернулись лицом к людям, к своим подчиненным. Мое отношение к людям не менялось на протяжении всей моей службы", - говорил Залужный офицерам летом 2021 года.

Он уверен, что новое поколение офицеров за 5 лет сможет полностью изменить армию.

"Это не козлы отпущения, как, например, в российской армии, а реальные помощники, которые по определенному функционалу скоро подменят офицеров. Мы уже начали это движение, и обратного пути нет", - отметил он.

Залужный поддерживает современные подходы в боевой подготовке. Будучи командующим ОК "Север" он говорил, что доклады возле карты и написание боевых приказов уже изжили себя.

Залужный в 2021 году лично командовал учениями в Ровенской области, когда украинская армия только начинала изучать беспилотники Bayraktar и противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые успешно применяются в боях с российскими оккупантами.

Залужный о войне

Залужный предупреждал о высокой угрозе полномасштабной агрессии РФ еще осенью 2021 года. Спустя несколько дней после российского вторжения генерал объявил, что планы врага на блицкриг и смену власти сорваны.

Фото: Валерий Залужный предупреждал об угрозе вторжения РФ еще осенью 2021 года (facebook.com/GeneralStaff)

После того, как осенью 2022-го в России объявили первую мобилизацию, Залужный заверил, что это не повлияет на нашу готовность бороться за свою свободу.

"ВСУ уничтожат всех, кто придет с оружием в Украину, несмотря на то, добровольно ли они здесь оказались или по мобилизации", - отреагировал он на решение российского диктатора Владимира Путина.

При этом Залужный раньше говорил о том, что победа Украины вряд ли надолго обезопасит нашу страну. По его мнению, она даст передышку и время для подготовки к следующей войне с Россией.

Вообще интервью с ним появляются не часто, но буквально в каждом из них генерал "выдает базу", озвучивая ключевые принципы в противостоянии с Россией.

В декабре 2022 года он рассказывал The Economist, что опыт предыдущих лет подготовил Украину к полномасштабному вторжению.

"И самый важный опыт, который у нас был и который мы практикуем почти как религию - это то, что россиян и любых других врагов надо убивать. Только убивать. И не бояться, самое главное, этого делать. И это то, что мы делаем", - говорил он.

Своим личным оппонентом он называл начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Залужный считает, что это сильный, коварный и непредсказуемый враг, но украинские военные ради победы должны уважать его.

В годовщину большого вторжения Залужный очертил контуры будущей победы. По его словам, это однозначно освобождение всей оккупированной территории, но лишь этого мало. Генерал считает, что Украина должна сделать все, чтобы вторжение больше не повторилось. Для этого необходимо иметь сверхсовременную и боеспособную армия, которая отобьет у России желание напасть снова.

В свежем интервью The Washington Post он не скрывал, что раздражен заявлениями о медленном контрнаступлении. И напомнил, что это не шоу, а без полного обеспечения необходимым оружием успехи на поле боя невозможны. За полгода до этого украинский генерал заверил, что знает, как победить Россию, но ему нужны танки, артиллерия и бронетехника. В июне 2023 года к формуле успеха он добавил самолеты западного образца.

Интересные факты о Залужном

У Залужного две дочери. Старшая служит в Киевском гарнизоне, младшая - учится в медицинском университете.

Звание "железного генерала" стало популярным после публикации статьи Politico, в которой его назвали таковым не только из-за созвучности с фамилией на украинском языке, но и из-за его принципиальности и несокрушимости в противостоянии России.

В статье говорилось о том, что главнокомандующий ВСУ войдет в украинскую военную науку как историческая фигура, хотя он и стремится избежать популярности.

Валерий Залужный вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским вошли в список 100 самых влиятельных людей 2022 года по версии Time в категории "Лидеры". Авторитетный журнал даже поместил его на обложку.

Фото: обложка журнала Time с Валерием Залужным от сенятбря 2022 года (twitter.com/TIME)

В интервью изданию он рассказал о подготовке к вторжению российских войск, и как принимал решение переместить технику, чтобы сбить врага с толку.

"Я опасался, что мы потеряем элемент неожиданности. Нам нужно было, чтобы противник думал, что мы все развернуты на своих обычных базах, жжем траву, смотрим телевизор и пишем в Facebook", - отметил Залужный.