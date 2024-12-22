"Железные люди". Реально ли ветеранам пройти протезирование без кругов бюрократии

Даниил вступил в ряды Сил обороны, как только ему исполнилось 18 лет. Попал в артиллерийскую батарею и стал командиром минометного отделения. Вместе с подразделением работал на Торецком и Курском направлениях. Во время выполнения одного из заданий получил ранение.

"Была команда "к бою", нам дали коры, мы уже выпустили одну мину, а потом уже выпускаем вторую мину, и во время выхода второй мины прилетает мина нам 03:25 товарищ 200", – вспоминает военный.

Даниил рассказывает, заоблачных ожиданий, что удастся сохранить ногу не было. Еще во время эвакуации понял, что ее придется ампутировать.

"Я был в сознании, когда ехал. Видел, что нога просто висела уже "на волосках". Надеялся, что ампутация будет ниже колена", – добавляет Даниил.

Подготовка к протезированию

После 8 операций в разных городах Украины, военного направили во Львов в реабилитационный центр "UNBROKEN". Здесь начал подготовку к протезированию. Еще до установки протеза пациент должен быть физически готовым, поэтому специалисты в первую очередь работают, чтобы укрепить мышцы, рассказывает физический терапевт Андрей Новосад.

Допротезная реабилитация включает в себя работу над ключевыми мышцами, которые будут использоваться во время ходьбы, профилактику возникновения контрактур, рассказывает медик.

"Это работа с рубцом, менеджмент рубца, чтобы у пациента не болел рубец в будущем не тянул, не создавал дискомфорт. Это работа на равновесие и баланс сохраненной конечности, если это одна ампутация. В общем общая сила и выносливость мышц, чтобы в будущем, когда пациент становился на протез, он имел силу, выносливость на нем ходить и не замучиться за 2 минуты", – говорит он.

Фото: В протезировании в Украине сейчас нуждаются около 50 тысяч человек

Комплексная реабилитация

В центре "UNBROKEN" собрали разных специалистов, чтобы в одном месте военные и гражданские смогли получить все медицинские услуги.

"Наша философия в том, что человек, который прошел ад защищая Украину, и получил тяжелое ранение, не должен ходить еще и адскими кругами украинской медицины, когда надо искать помощь, надо понимать, что один врач лечит тебе одну проблему, но с другой надо обращаться в другое медицинское учреждение", – делится Ирина Заславец, деректор по развитию Первого медобъединения Львова.

Поэтому для каждого индивидуально подбирают команду специалистов, которая будет с ним работать. В частности это хирурги, травматологи, реаниматологи, невроли, психологи или психотерапевты, протезисты и тому подобное. Руководитель центра рассказывает, что в некоторых случаях, к пациенту могут быть закреплены до 11 специалистов.

"Каждый пациент сопровождается физическим терапевтом. Обязательно – эргоперапевтом, который обучает новым бытовым навыкам. Это и как использовать конечность, как самостоятельно одеваться и так далее", – объясняет Олег Билянский.

Важным фактором при реабилитации здесь считают работу со специалистами ментального здоровья. Работа специалистов важна, чтобы сформировать мотивацию к реабилитации. Ведь не все верят, что смогут полноценно жить с железными руками или ногами. К сожалению, были и случаи, когда после ампутации у людей исчезало желание жить.

Фото: Важная и часто длительная по времени составляющая – физическая реабилитация

По словам Билянского, здесь важно сформировать у человека мотивацию к занятиям, а у некоторых – желание к жизни. Ведь человек может быть отчаявшимся. Потому что до того военный двигался, бегал, был физически сильным, выполнял задачи, ходил на работу. И в один момент – травма. И, конечно, это очень сильный психический удар для каждого человека.

"Пробуем сделать это золотым стандартом оказания нашей реабилитационной помощи, поскольку люди проходят через тяжелые испытания, и незаменимым является помощь психолога, психотерапевта, в некоторых случаях психиатра", – добавляет специалист.

Научиться ходить заново

Пациенты, пережившие ампутацию нижней конечности, преимущественно приходят с запросом научиться ходить.

Максим Жаданов получил ранение в марте этого года в Донецкой области. Во время штурма в него попал fpv-дрон. Парень самостоятельно наложил себе турникет, впрочем от ампутации это его не уберегло. Эвакуацию пришлось ждать 12 часов.

"Я все время был в сознании. Что тут сказать? Очень больно было. Вы даже не представляете насколько", - вспоминает военный.

Сейчас у него ампутирована рука, нога и протезирован глаз. Ежедневно он занимается с физическим терапевтом, чтобы свободно передвигаться по улицам. После установки протеза сначала учился ходить приставным шагом, опирался на параллельные брусья, чтобы был меньший риск падения. Далее перешел на беговую дорожку.

Фото: Все протезы изготавливаются с точным соблюдением индивидуальных параметров

"В основном мы работали на его силу и выносливость. Так как он перенес очень много операций, его организм ослаб", – рассказывает физический терапевт Андрей Новосад.

Когда человек получил протез, самое главное, чтобы он ему доверился. В большинстве пациенты не доверяют протезу, и это довольно нормально.

"Также важно, чтобы мягкие ткани привыкли к давлению в куксоприемнике, потому что это постоянное давление. А поскольку наши ткани на бедре довольно мягкие, это приносит дискомфорт. Главная из задач на первых этапах – чтобы и пациент, и физический терапевт осматривал культю. Чтобы не дай бог не натер он культю до каких-то открытых ран", – добавляет медик.

Преимущественно человек готов к протезированию после двух месяцев после последнего оперативного вмешательства, отмечает руководитель центра протезирования и ортезирования UNBROKEN Владислав Сиховский. Но стоит учитывать и сопутствующие травмы, переломы. Это может сделать процесс ожидания более долгим.

Фото: Важно, чтобы мягкие ткани привыкли к давлению в куксоприемнике

Сколько военных и гражданских потеряли конечности за время полномасштабной войны – точно неизвестно. По предварительным данным от Wall Street Journal, в протезировании в Украине нуждаются более 50 000 человек. Подобрать новую конечность могут с разным уровнем функционала.

"Мы имеем очень много сложных случаев. Єто короткие культи, которые возникают в результате турникетных синдромов и так далее, травматические ампутации. А это намного сложнее, чем ампутации, например, после сахарного диабета или после тромбоза", – объясняет руководитель центра протезирования и ортезирования UNBROKEN Владислав Сиховский.