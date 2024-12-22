"Железные люди". Реально ли ветеранам пройти протезирование без кругов бюрократии

В протезировании в Украине нуждаются несколько десятков тысяч человек. Большинство из них – ветераны российско-украинской войны, но есть и гражданские. Где в Украине можно пройти протезирование и комплексную реабилитацию, и возможно ли это сделать без особых трудностей и длинных очередей в госучреждения – в материале РБК-Украина.
В протезировании в Украине нуждаются несколько десятков тысяч человек. Большинство из них – ветераны российско-украинской войны, но есть и гражданские. Где в Украине можно пройти протезирование и комплексную реабилитацию, и возможно ли это сделать без особых трудностей и длинных очередей в госучреждения – в материале РБК-Украина.
Даниил вступил в ряды Сил обороны, как только ему исполнилось 18 лет. Попал в артиллерийскую батарею и стал командиром минометного отделения. Вместе с подразделением работал на Торецком и Курском направлениях. Во время выполнения одного из заданий получил ранение.
"Была команда "к бою", нам дали коры, мы уже выпустили одну мину, а потом уже выпускаем вторую мину, и во время выхода второй мины прилетает мина нам 03:25 товарищ 200", – вспоминает военный.
Даниил рассказывает, заоблачных ожиданий, что удастся сохранить ногу не было. Еще во время эвакуации понял, что ее придется ампутировать.
"Я был в сознании, когда ехал. Видел, что нога просто висела уже "на волосках". Надеялся, что ампутация будет ниже колена", – добавляет Даниил.
После 8 операций в разных городах Украины, военного направили во Львов в реабилитационный центр "UNBROKEN". Здесь начал подготовку к протезированию. Еще до установки протеза пациент должен быть физически готовым, поэтому специалисты в первую очередь работают, чтобы укрепить мышцы, рассказывает физический терапевт Андрей Новосад.
Допротезная реабилитация включает в себя работу над ключевыми мышцами, которые будут использоваться во время ходьбы, профилактику возникновения контрактур, рассказывает медик.
"Это работа с рубцом, менеджмент рубца, чтобы у пациента не болел рубец в будущем не тянул, не создавал дискомфорт. Это работа на равновесие и баланс сохраненной конечности, если это одна ампутация. В общем общая сила и выносливость мышц, чтобы в будущем, когда пациент становился на протез, он имел силу, выносливость на нем ходить и не замучиться за 2 минуты", – говорит он.
В центре "UNBROKEN" собрали разных специалистов, чтобы в одном месте военные и гражданские смогли получить все медицинские услуги.
"Наша философия в том, что человек, который прошел ад защищая Украину, и получил тяжелое ранение, не должен ходить еще и адскими кругами украинской медицины, когда надо искать помощь, надо понимать, что один врач лечит тебе одну проблему, но с другой надо обращаться в другое медицинское учреждение", – делится Ирина Заславец, деректор по развитию Первого медобъединения Львова.
Поэтому для каждого индивидуально подбирают команду специалистов, которая будет с ним работать. В частности это хирурги, травматологи, реаниматологи, невроли, психологи или психотерапевты, протезисты и тому подобное. Руководитель центра рассказывает, что в некоторых случаях, к пациенту могут быть закреплены до 11 специалистов.
"Каждый пациент сопровождается физическим терапевтом. Обязательно – эргоперапевтом, который обучает новым бытовым навыкам. Это и как использовать конечность, как самостоятельно одеваться и так далее", – объясняет Олег Билянский.
Важным фактором при реабилитации здесь считают работу со специалистами ментального здоровья. Работа специалистов важна, чтобы сформировать мотивацию к реабилитации. Ведь не все верят, что смогут полноценно жить с железными руками или ногами. К сожалению, были и случаи, когда после ампутации у людей исчезало желание жить.
По словам Билянского, здесь важно сформировать у человека мотивацию к занятиям, а у некоторых – желание к жизни. Ведь человек может быть отчаявшимся. Потому что до того военный двигался, бегал, был физически сильным, выполнял задачи, ходил на работу. И в один момент – травма. И, конечно, это очень сильный психический удар для каждого человека.
"Пробуем сделать это золотым стандартом оказания нашей реабилитационной помощи, поскольку люди проходят через тяжелые испытания, и незаменимым является помощь психолога, психотерапевта, в некоторых случаях психиатра", – добавляет специалист.
Пациенты, пережившие ампутацию нижней конечности, преимущественно приходят с запросом научиться ходить.
Максим Жаданов получил ранение в марте этого года в Донецкой области. Во время штурма в него попал fpv-дрон. Парень самостоятельно наложил себе турникет, впрочем от ампутации это его не уберегло. Эвакуацию пришлось ждать 12 часов.
"Я все время был в сознании. Что тут сказать? Очень больно было. Вы даже не представляете насколько", - вспоминает военный.
Сейчас у него ампутирована рука, нога и протезирован глаз. Ежедневно он занимается с физическим терапевтом, чтобы свободно передвигаться по улицам. После установки протеза сначала учился ходить приставным шагом, опирался на параллельные брусья, чтобы был меньший риск падения. Далее перешел на беговую дорожку.
"В основном мы работали на его силу и выносливость. Так как он перенес очень много операций, его организм ослаб", – рассказывает физический терапевт Андрей Новосад.
Когда человек получил протез, самое главное, чтобы он ему доверился. В большинстве пациенты не доверяют протезу, и это довольно нормально.
"Также важно, чтобы мягкие ткани привыкли к давлению в куксоприемнике, потому что это постоянное давление. А поскольку наши ткани на бедре довольно мягкие, это приносит дискомфорт. Главная из задач на первых этапах – чтобы и пациент, и физический терапевт осматривал культю. Чтобы не дай бог не натер он культю до каких-то открытых ран", – добавляет медик.
Преимущественно человек готов к протезированию после двух месяцев после последнего оперативного вмешательства, отмечает руководитель центра протезирования и ортезирования UNBROKEN Владислав Сиховский. Но стоит учитывать и сопутствующие травмы, переломы. Это может сделать процесс ожидания более долгим.
Сколько военных и гражданских потеряли конечности за время полномасштабной войны – точно неизвестно. По предварительным данным от Wall Street Journal, в протезировании в Украине нуждаются более 50 000 человек. Подобрать новую конечность могут с разным уровнем функционала.
"Мы имеем очень много сложных случаев. Єто короткие культи, которые возникают в результате турникетных синдромов и так далее, травматические ампутации. А это намного сложнее, чем ампутации, например, после сахарного диабета или после тромбоза", – объясняет руководитель центра протезирования и ортезирования UNBROKEN Владислав Сиховский.