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В Эстонии поддерживают запрет TikTok в Европе по примеру США

Таллинн, Воскресенье 19 января 2025 14:30
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В Эстонии поддерживают запрет TikTok в Европе по примеру США Фото: министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Эстония поддерживает блокировку китайской соцсети TikTok. Там выступают за блокировку соцсети в Европе по примеру США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, которого цитирует ERR.

Он отметил, что в последние годы в Европе наблюдали, как Tiktok распространяет дезинформацию, фейковые новости и влияет на результаты выборов.

"Самый яркий пример этого был недавно в Румынии, где результаты первого тура президентских выборов были аннулированы, поскольку было обнаружено вмешательство России в выборы через широкую онлайн-кампанию", - сказал министр.

Цахкна считает, что "TikTok - это не СМИ, а оружие влияния". При этом он допустил, что собранные данные пользователей могут попадать к властям Китая. По его словам, в последнем ежегоднике Службы внешней разведки отмечается, что Tiktok собирает большое количество информации, которая может быть полезной для сбора разведданных, шантажа, а также для кибератак.

"В свете вышеизложенного, принимая во внимание риски для безопасности, необходимо рассмотреть возможность запрета TikTok в Европе", - заявил глава МИД Эстонии.

Запрет TikTok в США

Напомним, вечером 18 января для пользователей из США ограничили доступ к соцсети TikTok. Она была удалена из магазинов приложений Apple и Google.

Избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января, предположил, что запрет TikTok в США могут отсрочить на 90 дней. По его словам, решение будет на следующей неделе.

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TikTok Эстония Соединенные Штаты Америки
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