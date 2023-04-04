Зависимость от "факторов войны": в Минэкономики дали прогноз по инфляции

"Стоит ожидать, что динамика потребительских цен в ближайшей перспективе, за исключением форс-мажорных обстоятельств, не будет испытывать шоковых движений ни в одну сторону, поскольку соотношение факторов стимулирования и сдерживания инфляции сохранится на текущем уровне, - отметили в Минэкономики.

Но, по оценкам Минэкономики, риски негативной природы все еще остаются высокими.

"Зависимость от влияния "факторов войны", динамики обменного курса гривны, цен на мировом рынке, объемов финансовой помощи от международных партнеров Украины оставляют перманентную неопределенность, хотя уровень неопределенности пока заметно ослаб", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, четвертый месяц подряд инфляция держится в узком коридоре - 0,7-0,8% в месяц, в том числе в феврале она составляла 0,7%, а в годовом исчислении замедлилась до 24,9%.

По данным Минэкономики, основным фактором сравнительно медленных темпов остается сохранение сдержанного спроса и смещение приоритетов в потреблении, сложившихся в обществе во время войны.

"В то же время снижение предложения отечественных товаров вследствие масштабных разрушений и временной потери производственных мощностей остается главным фактором, который оказывает давление на цены в сторону их роста, в т.ч. и из-за увеличения затратности производства, а также замещения более дорогим импортом", - добавили в министерстве.