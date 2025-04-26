Не все зависит от Папы. Эксперт объяснил позицию Ватикана по войне в Украине

Позиция Ватикана по войне в Украине не ограничивается исключительно позицией Папы Римского. В то же время от личности последнего тоже многое зависит.

По его словам, это очень трудный вопрос, потому что здесь не все зависит от личности Папы, потому что есть определенная инерция и традиция - как Святой престол действует в случаях войн между государствами, даже когда известно, кто является агрессором.

"Здесь есть с одной стороны их обязательства по Латеранским соглашениям с Италией, что они должны сохранять нейтралитет, потому что Ватикан является анклавом внутри другого государства", - отметил эксперт.

С другой стороны, по его словам, еще с Первой мировой войны Святой Престол занимает позицию так называемой беспристрастности, то есть выносит определенные моральные суждения, но они не называют по имени сами страны, агрессора.

"Это на самом деле очень сомнительная практика. По ней звучит сегодня много критики, не только со стороны украинцев, но некоторые богословы в мире так же видят в ней определенные опасности, ставят вопрос, насколько она себя оправдывает. Стоит вопрос: до какого предела ты можешь идти по пути беспристрастности, чтобы не начать противоречить собственным ценностям: защите достоинства жизни, справедливости и так далее", - отмечает религиовед.

Такая позиция, как говорит Бабинский, занимается, потому что Святой Престол видит себя всегда как посредника в любом конфликте, в любой войне.

"Это вопрос, является ли такая роль оправданной, или все-таки Святой Престол должен был бы более четко выносить суждения о происходящем. Возможно, это бы лучше помогало улаживать конфликты или останавливать войны. Дискуссия еще продолжается. Украинский контекст спровоцировал целую волну разговоров в Католической церкви", - продолжил эксперт.

На самом деле, как констатирует он, если посмотреть на высказывания покойного папы, то мы знаем очень много того, что нам не нравится, но все же ни один папа из его предшественников никогда не подходил так близко к называнию агрессора агрессором.

"И здесь стоит вспомнить его речь к Дипломатическому корпусу, аккредитованному при Святом Престоле 8 января 2024 года, где он четко сказал, что Россия является агрессором в этой войне. Это было, возможно, не на площади Петра, на весь мир, но те, кто следят за этим, они это слышали, знали и видели. Итак, и здесь Папа Франциск во многих вопросах пошел дальше, чем мог пойти. Будет ли его преемник так делать, ну это зависит, кто им станет", - резюмировал Бабинский.