Зависят от импорта и запасов. Цены на овощи и фрукты в Украине: прогноз на весну

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Стоимость овощей и фруктов в супермаркетах

Цены на овощи в Украине за последний месяц выросли. К этому привело уменьшение предложения высококачественной продукции, сокращение запасов овощей в хранилищах, неблагоприятные погодные условия при сборе урожая. В то же время возрос спрос на овощную продукцию от оптовых и розничных компаний.

Как отметили в Украинском клубе аграрного бизнеса, сочетание уменьшения предложения и роста спроса привело к повышению цен на овощи, в частности морковь, капусту, свеклу и картофель.

В настоящее время средняя цена на морковь в супермаркетах составляет 38,53 грн/кг (данные Минфин). В сети "Сильпо" стоимость моркови – 37,3 грн/кг; в "Ашане" – 32,4 грн/кг; в АТБ – 33,89 грн/кг; в Novus мытая морковь стоит 48,99 грн/кг.

Скриншот auchan.zakaz.ua

Картофель существенно подорожал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если в марте 2024средняя цена составляла 22,73 грн/кг, сейчас стоимость стартует от 30 грн.

В АТБ самый дешевый картофель продают за 27,89 грн/кг, также есть фасованный за 35,95 грн/кг; в "Сильпо" цена составляет 29,6 грн/кг; в "Ашане" – 36,9 грн/кг.

Скриншот atbmarket.com

А вот стоимость лука снижается. Причиной стало ухудшения качества продукции на складах, ее фермеры пытаются быстрее реализовать. Значительный рост объемов лука на рынке привел к снижению стоимости, пишет профильный портал EastFruit. По состоянию на конец февраля цены были ниже на 12% сравнительно с прошлым годом.

Сейчас лук репчатый стоит 12-13 грн/кг (в марте 2024 цена была 16,7 грн/кг). В сети АТБ цена составляет 13,79 грн/кг; в "Сильпо" – 13 грн/кг; в "Ашане" – 11,9 грн/кг, и такая же стоимость лука в сети Varus.

Cкриншот varus.ua

Цена на белокочанную капусту остается высокой. Прошлый сезон был малоурожайным, к тому же сейчас снижаются запасы в хранилищах. Стоимость капусты в АТБ составляет 44,89 грн/кг; в "Ашане" – 44,8 грн/кг; в Varus - 48,9 грн/кг; в "Сильпо" – 49,4 грн/кг.

Скриншот auchan.zakaz.ua

По данным мониторингового отчета УКАБ, за последний месяц снизились цены на помидоры из-за слабого спроса и увеличения предложения импорта.

На 5 марта красные помидоры в АТБ стоили 89,89 грн/кг; помидоры сливка в Varus – 94,9 грн/кг; в "Сильпо" красные томаты продают за 104,5 грн/кг.

Скриншот atbmarket.com

Портал EastFruit сообщает, что украинские тепличные хозяйства уже начали реализацию огурцов, поэтому цены постепенно снижаются.

Тепличные огурцы (украинские) в АТБ стоят 109,89 грн/кг, огурцы из Турции продают за 119,89 грн/кг. В Varus тепличный огурец стоит 125,9 грн/кг. В сети "Фора" огурец на распродаже стоит 98,9 грн/кг, есть сорт "Эстафета" за 169 грн/кг, и украинский огурец за 124 грн/кг.

Скриншот fora.ua

Цены на яблоки в этом году "кусаются" из-за неурожаев, увеличения затрат на производство и хранение (электричество, горючее и т.п.).

По данным Минфин, в начале марта средняя цена яблок составляет 42,85 грн/кг, что вдвое больше прошлогодней стоимости (20,63 грн/кг на 1 марта 2024).

В АТБ яблоко "Гала" стоит 35,95 грн/кг, сортовое - 36,95 грн/кг, "Фуджи" и "Чемпион" - 39,95 грн, "Голден" - 41,95 грн. В "Сильпо" яблоки "Гала" предлагают по 36,9 грн/кг; "Айдаред" стоит 43 грн/кг; "Джонаголд" – 45 грн/кг.

Скриншот silpo.ua

Средние цены на импорте фрукты: апельсины – 59,9 грн/кг, бананы в супермаркетах стоят 65,7 грн/кг, мандарин клементин – 69,9 грн/кг, лимоны – 78,4 грн/кг.

Что будет влиять на цены весной

В комментарии для РБК-Украина аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка отметил, что весной цены на овощи и фрукты будут в основном зависеть от количества украинских запасов, импортной продукции и ценообразования на иностранных рынках.

Эксперты EastFruit прогнозируют, что в ближайшие недели может еще больше снизиться цена на огурцы, ведь предложение украинского тепличного овоща с каждым днем ​​продолжает увеличиваться, а темпы сбыта данной продукции низкие.

Что касается моркови, ее подорожание может мотивировать фермеров начать распродажу запасов, что приведет к увеличению предложения, соответственно, тогда цена снизится.

Низкие цены на лук обусловлены ухудшением качества хранящейся на складах продукции. В то же время крупные продавцы придерживают лук высшего качества для реализации в весенние месяцы, что также будет влиять на стоимость.

Яблоки могут снизиться в цене в ближайшие месяцы, ведь качество фрукта в хранилищах ухудшается, а спрос остается на низком уровне из-за высокой отпускной стоимости.

При подготовке использовались: мониторинговый отчет "Украинского клуба аграрного бизнеса", публикации EastFruit, данные портала Минфин и сетей украинских супермаркетов, комментарий аналитика УКАБ Максима Гопки для РБК-Украина.